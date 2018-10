La ventaja de Bolsonaro sobre Hadad cae de 18 a 12 puntos

La bruma que envuelve a esta ciudad parece un telón inmaterial que esconde algo. Las bellezas naturales de Río pierden claridad, se difuminan en el horizonte. El ambiente no puede estar más a tono con las vísperas de las elecciones. A pocas horas de la segunda vuelta, Jair Bolsonaro ha sentido los efectos de un cambio panorámico. La ventaja que le llevaba a Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores (PT), cayó de 18 a 12 puntos. Las últimas encuestas de Ipope y Datafolha le informaron algo que no estaba en sus planes y en una transmisión en vivo por internet, casi a los gritos, llamó a sus seguidores a redoblar los esfuerzos para garantizar la victoria tan festejada de antemano. «La elección aún no ha terminado». Una regla de hierro se ha mantenido desde la normalización institucional, en 1985: el candidato que gana la primera vuelta llega después a la Presidencia. Pero lo que está ocurriendo por estas horas, señaló el diario paulista Folha, constituye una verdadera novedad. La diferencia a favor de Bolsonaro es todavía muy considerable. Sin embargo puede revertirse. Además, resta saber qué harán finalmente el 14% de brasileños que quieren votar en blanco, nulo o están indecisos. Esto, sostuvo el diario O Globo, confiere una «emoción adicional» a la disputa. «Lo que importa ahora es lo que puede suceder de acá hasta el domingo», observa Tereza Crunivel en Jornal do Brasil.

¿Qué ha ocurrido para que un resultado que parecía cantado quedara en suspenso? La revelación de la campaña sucia de la ultraderecha, el impacto que tuvo la bravata del hijo de Bolsonaro de cerrar el Supremo Tribunal de Justicia y las amenazas de prisión o exilio a Haddad lanzadas por su padre, quien además rehuyó al debate televisivo con su rival, han impactado en un sector de los votantes.

«Comenzó el viraje», dijo Haddad con un exceso de entusiasmo. Lo cierto es que su nivel de rechazo en el electorado pasó del 54% al 52%, mientras que los brasileños que nunca optarían por Bolsonaro subieron del 41% al 44%. Lo notable en la reciente encuesta de Datafolha es que el segmento en el que aumentó el petista fue el de los brasileños más ricos. Entre los más jóvenes, Haddad saltó del 39% al 45% y Bolsonaro cayó del 48% al 42%.

MUJERES CON EL MACHISTA / Las preferencias de los brasileños son una fuente de sorpresas. En un país donde el voto femenino representa al 52,5% del censo electoral, un 42% de las mujeres optarán por el candidato que alardea de su machismo y misoginia. Bolsonaro, quien a su vez confesó que preferiría que su hijo muriera antes de que fuera gay, será elegido por el 29% de las personas que se consideran una minoría sexual.

La fuente del poder electoral de Bolsonaro se encuentra en los estados de São Paulo, Minas Gerais y Río de Janeiro. Es en esos tres distritos más importantes de este país de dimensiones continentales donde se han registrado nuevos episodios de intolerancia política.

Las espadas seguían ayer en los alto: El progresista Fernando Haddad, reiteró ayer que apoyar al candidato de la ultraderecha supondrá favorecer «el odio y la violencia» en Brasil. Por su parte, el ultraderechista Jair Bolsonaro atacó a su adversario, el progresista Fernando Haddad, denunciando de nuevo la corrupción durante la gestión del exprtesidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.