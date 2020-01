Un vídeo muestra el momento del accidente del avión ucraniano en Teherán

El corresponsal de la BBC en Teherán, Bahman Kalbasi, ha difundido el vídeo de los instantes anteriores y el momento en que un avión ucraniano con 180 personas a bordo se ha estrellado poco después de despegar de la capital iraní. En el vídeo ya se ve como el aeroplano desprendía llamas en el cielo.

Horrific vid of the Boeing 737 of #Ukraine airline w/ 180 passengers burning in the sky & crashing just outside of #Tehran mins after taking off. #Iran is having a really dark day. Over 60 killed in the stampede, then scare of an all out war and now this. pic.twitter.com/Qvtf5hdwkg https://t.co/OGz90NdeH0