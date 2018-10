Els clubs provincials de gimnàstica rítmica van tindre una destacada actuació en el campionat autonòmic de Copa Base el qual es va disputar el darrer diumenge 7 d’octubre a Alcoi.

Molts dels clubs castellonencs i de les seues gimnastes van aconseguir classificar-se per al proper Campionat d’Espanya Base, el qual es disputarà a Murcia del 8 al 11 del proper mes de novembre, la qual cosa va tornar a demostrar que Castelló té un important paper en una comunitat de referència en aquest esport com és la valenciana.

Pel que fa a les categories de conjunts, el Tramuntana del Grau de Castelló va guanyar en benjamí i va aconseguir així classificar-se per al Nacional. No li va anar tant bé a l’aleví, que es va situar en el lloc 20é, mentre que l’infantil va ser tercer i estarà al Campionat d’Espanya, així com el Pintor Sorolla de les Alqueries, que es va classificar en quart lloc. Per la seua banda, el Club Burriana va ser 18é i el Club Lledó de Castelló va acabar el 22é.

A aquest darrer club li va anar molt millor en cadet, on va ser onzè i es va classificar per al Nacional, així com el Tramuntana, dotzè en aquest cas, mentre que el Pintor Sorolla va ser 24è.

Per últim, en juvenil van aconseguir plaça per al Campionat d’Espanaya el Tramuntana, desè, i el Club Alcora, 14è.

competició individual / En les categories individuals la millor gimnasta provincial va ser Laura Tirado, del Club Vila-real, que va pujar al tercer lloc del podi juvenil i es va classificar per al Nacional. No ho va poder aconseguir Elena Andrada, del Pintor Sorolla, tot i un meritori setè lloc.

La categoria cadet és la que va donar més alegries a la província, amb fins a tres gimnastes classificades per al Campionat d’Espanya. La millor va ser Laia Romero, del Club Alcora, sisena classificada, mentre que África Ruiz, del Mabel Benicarló, va ser novena, i Valeria de Oliveira, de Vila-real, tretzena.

Una altra gimnasta del Mabel, África Moreno, va ser l’única classificada provincial per al Nacional en infantil, amb un desé lloc, mentre que en aleví també es va classificar només una gimnasta castellonenca, Sofía Martínez, del Pintor Sorolla, en el lloc 15è.

El Mabel Benicarló, a més, estarà representant per partida doble a la Copa d’Espanya de conjunts que se celebrarà també a Murcia l’11 de novembre, amb l’aleví absolut format per Rebeca Ernu, Elena Marzal, Judith Miquel, Sofia Arimon, Silvana Muñoz, Aitana Company i Lía Ejea, i el Primera absolut, amb Alba Bautista, Lucía Daza, Nerea Moreno, Marian i Raquel Gil, equips dirigits per les entrenadores Blanca López i Manola Belda.

Tots dos conjunts van participar el cap de setmana en un control per a triar els representants de la Comunitat Valenciana en aquesta competició nacional.