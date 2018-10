Alcaldes de la Plana se unen para que Sanidad actúe ya contra los mosquitos

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Seguimos mareando la perdiz con los mosquitos. En vez de amonestar a quienes no han seguido los protocolos de protección de la salubridad pública en las instalaciones deportivas y entornos urbanos, y exigirles que los cumplan. En vez de recomendar que los trabajadores agrarios utilicen ropa de trabajo adecuada y se protejan adecuadamente contra el sol, los fitosanitarios y los insectos. En vez de restituir el destrozado e inoperativo drenaje natural de nuestros campos. En vez de proponer soluciones, algunos se dedican a proponer imposibles. Parece que más de uno no se ha querido enterar de que la normativa de aplicación de “venenos mata insectos” es distinta si se trata de proteger a los vegetales o a los animales y personas. En el caso de la protección de las personas contra el ataque de insectos, los gobiernos autonómicos tiene las manos atadas y bien atadas por la normativa de aplicación de los “venenos” que establece el Ministerio de Sanidad y no tienen el margen de maniobra que si tienen en el caso de los fitosanitarios, ya que desgraciadamente es relativamente habitual que se declaren determinadas plagas de los cultivos “de emergencia fitosanitaria” o su lucha obligatoria como de “utilidad pública” .....Si se declarase una “emergencia sanitaria humana” por la presencia de mosquitos en la Provincia de Castellón, ya nos podemos ir olvidando del turismo en muchos, muchísimos años........¿Se acuerdan de los pepinos? Por cierto, quien tiene la competencia de actuar son los Ayuntamientos y la Diputación. Sanidad tiene la competencia de autorizar......,si se cumplen los requisitos que marca el Minsiterio de sanidad.