Los municipios intensifican la lucha antimosquitos con acciones exprés

Parece que las lluvias de finales del verano han pillado a más de uno “con el pie cambiado” en el asunto del control de los mosquitos. Y a algún que otro alcalde, como el de la Llosa, con todo el cuerpo cambiado.......Mientras no entremos en el periodo de hibernación de los diferentes mosquitos con los que nos tenemos que ir acostumbrando a convivir, si llueve y no se hace nada o se hace tarde, habrán mosquitos por doquier......En cuanto a los tratamientos aéreos, dejemos de engañar a la población y expliquemos las cosas como son y no como algunos dicen que son. La Consellería de Sanidad tiene las manos atadas, y bien atadas, por las rigurosas normas del Ministerio de Sanidad que rigen la autorización, ejecución, vigilancia y supervisión de los tratamientos aéreos con biocidas......Los tratamientos aéreos no se pueden autorizar si no se cumplen los estrictos requisitos que impone el Ministerio y punto pelota. Todo lo demás son ganas de marear la perdiz para ganar algún que otro voto o para ocultar, una más que nefasta gestión municipal en materia de protección de la salubridad pública.