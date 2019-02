Relats, dibuixos, balls i vídeos per a erradicar la violència de les aules

Objectiu: erradicar de les aules la violència i l’abús entre els joves. És per això que l’Ajuntament de Nules es suma a la lluita i convoca la primera edició del concurs Nules Contra l’Assetjament Escolar, una iniciativa amb la qual es pretén apropar la realitat d’aquesta problemàtica, les seues conseqüències i la necessitat d’eliminar-la de la societat al conjunt de xiquets i xiquetes de la localitat.

El certamen està dirigit a tot l’alumnat de entre 3 a 18 anys que estiga cursant Educació Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat o cicles formatius en algun centre educatiu de Nules o, en el cas de no estudiar en la població, que estiga empadronat a Nules. Així, participaran alumnes dels CEIPs Pio XII, Cervantes, Nou Pedro Alcázar, Lope de Vega, Jaume I, Nuestra Señora de la Consolación i de l’IES Gilabert de Centelles.

L’alcalde de Nules i regidor de Seguretat i Policia Local, David García, avança que el que es pretén amb la convocatòria d’aquest concurs «és implicar els joves mitjançant la reflexió i presa de consciència d’aquesta problemàtica, visibilitzant l’assetjament escolar amb la realització d’activitats culturals i creatives que, a més, els porten a fomentar la reflexió social». Cal destacar que aquesta acció s’inclou en el Programa Agent Tutor de la Policia Local, un servei especialitzat en la promoció del respecte als drets de la infància i la seua intervenció es concreta en l’àmbit de la protecció del menor i la prevenció en l’entorn escolar. En aquest sentit, els estudiants del Gilabert de Centelles han participat en diferents xerrades sobre igualtat, la prevenció de les conductes violentes i les seus conseqüències per als menors.

LES MODALITATS

El concurs presenta diferents modalitats, com ara el conte, relat, cançó, videocurtmetratge, dibuix o pintura, ball o coreografia, poesia i còmic. En total, l’organització lliurarà 25 premis dotats cadascun amb 100 euros i, a més, el jurat podrà establir un guardó especial amb un valor de 500 euros que premiarà el centre educatiu més participatiu.

Està previst que l’Ajuntament de Nules organitze un acte durant el mes de maig amb els escolars de la localitat per a lliurar els premis. Una jornada molt esperada en la que també s’aprofitarà per a exposar als ciutadans el conjunt de treballs premiats. El termini de presentació de treballs finalitza el proper 3 de maig. Totes les persones interessades poden informar-se de les bases a la pàgina web www.nules.es per a participar en la primera edició d’un concurs amb el qual els estudiants de Nules posaran el seu granet d’arena per a eliminar la violència de les aules.