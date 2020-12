5º premio en Rossell: "Es el primer gran premio que damos en nuestra vida"

86986. Agraciado con un quinto premio, es una cifra que ya no olvidarán en el bar restaurante Lo de Juanma, en Rossell, que ha vendido un décimo -de máquina- de este número, que está premiado con 6.000 euros (60.000 la serie). El gerente del establecimiento, Juanma Sánchez, no daba crédito de la noticia pasados escasos minutos de las 9.15. "Estoy aún nervioso, no me lo acabo de creer", comenta.

Este madrugador primer quinto premio ha pillado al local, ubicado en la calle doctor Juan Saiz, 11, mientras estaba realizando el servicio de almuerzo, cuando se han visto sobresaltados por el anuncio del sorteo. "Es la primera vez que repartimos un premio grande. Como mucho habíamos dado hasta ahora 1.500 euros o una cantidad menor, pero nunca uno importante de la Lotería de Navidad", afirma su mujer, Melissa Caballer, que no oculta su emoción e ilusión de poder haber dado este premio, más aún en un año tan complicado como este.