Lotería de Navidad 2019 | Sorteo en directo

El sorteo de la Lotería de Navidad 2019 se celebra hoy en el Teatro Real de Madrid a partir de las 9.00 horas. Durante tres horas y media, los niños de San Ildefonso cantarán un premio gordo de 4 millones de euros por serie, un segundo de 1.250.000 euros, un tercero de 500.000 euros, dos cuartos de 200.000 euros, ocho quintos de 60.000 euros y 1.794 pedreas de 1.000 euros. Te lo narramos en directo:

09.46h. Salamanca, también agraciada

Un despacho de lotería situado en el centro comercial Carrefour de Salamanca ha repartido 100 millones de euros en 25 series del Gordo, el 26.590. Esta administración es la que más series ha vendido tras la de Salou (Tarragona). También ha caído en Alcoy, Moraira y San Vicente del Raspeig, en la provincia de Alicante; en Barcelona y Suria (Barcelona); en las poblaciones murcianas de Beniajan y La Torre de Cotillas; en Sevilla y Madrid (Doña Manolita).

09.41h. Tarragona, la provincia que menos compra

La provincia de Tarragona es uno de las que menos juega en el sorteo de Navidad, con una media de 39,19 euros por persona

09.37h. 40 series del Gordo, vendidas en Alicante

Han sido consignadas en administraciones de lotería de Alcoy, San Vicente del Raspeig y Moraira, que han repartido en total 160 millones de euros.

09:24h. Vendido en Salou

El Gordo de este año ha sido uno de los más madrugadores de la historia. Se ha vendido, entre otras ciudades, en Salou, con más de 90 series. También han vendido algunas series en Salamanca, Alcoy, Barcelona, Madrid o Sevilla.

09:19h. ¡El Gordo!: el 26.590

El 26.590 es el primer premio del sorteo. Ha salido tras tan solo ocho minutos. Está dotado con cuatro millones de euros por serie (400.000 euros por décimo).

09:07h. Buscador de premios

Comprobar si tu número de la Lotería de Navidad 2019 ha resultado agraciado es muy fácil con nuestro buscador de premios, que se actualiza al minuto a medida que se desarrolla este sorteo extraordinario de la Lotería Nacional. El formulario permite introducir el número de tu décimo o participación y la cantidad jugada, para conocer al instante la cuantía del premio.

08:46h. La pedrea, el más común

La pedrea es el premio más común (resultan agraciados 1.794 números) y supone 1.000 euros por billete (100 por décimo, 5 por euro jugado). Menos conocidos son otros premios también cuantiosos, como las aproximaciones, las centenas o las dos últimas cifras de los tres premios principales. Los números anterior y posterior al Gordo, por ejemplo, se llevan 20.000 euros por billete, lo que equivale a 2.000 por décimo o 100 por cada euro jugado.

08:46h. Otros premios

Les siguen los dos cuartos premios, con 200.000 euros por serie (20.000 por décimo, 1.000 por euro jugado), y los ocho quintos, con 60.000 euros por serie (6.000 por serie, 300 por cada euro jugado).



08:45h. Los premios más importantes

La ganancia de los premios no ha cambiado, aunque sí la retención de Hacienda, como hemos explicado. Recordamos los valores del pódium: el premio Gordo de la Lotería de Navidad 2019 es de 4 millones de euros a la serie, lo que equivale a 400.000 por décimo o 20.000 por cada euro jugado. El segundo premio es de 1.250.000 euros por serie (125.000 por décimo o 6.250 por euro jugado), y el tercero, de 500.000 euros por serie (50.000 por décimo o 2.500 por euro jugado).

08:44h. Colas de madrugada para entrar en el teatro

El Teatro Real ha abierto sus puertas a las 8.00 horas. pero mucha gente llevaba horas a las puertas pese al frío y las intensas ráfagas de viento que azotan estos días Madrid.

08:27h. 100.000 bolas en los bombos

Los dos bombos, uno con las 100.000 bolas de los números y el otro con las 1.807 de los premios, están dispuestos desde anoche en el centro del escenario del Teatro Real de Madrid para repartir la lluvia de millones. Para los que más juegan, que tengan en cuenta algunos datos: de los 208 sorteos de Navidad celebrados, el Gordo ha correspondido en 64 ocasiones a un número comprendido entre el 0 y el 10.000, en 73 entre el 10.001 y el 30.000 y en 72 a números comprendidos entre el 30.001 y el 99.999, informa Efe.

08:25h. Meditar qué hacer con el premio

Realizar una buena planificación y no tomar decisiones precipitadas sobre qué hacer con el premio si se resulta agraciado este 22 de diciembre en el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad son las principales recomendaciones de los expertos para invertir con éxito, explica Europa Press. "Lo primero es mantener la cabeza fría y no tomar decisiones precipitadas, ya que para obtener una buena rentabilidad hay que estudiar cada situación de manera individualizada", afirma Victoria Torre, responsable de Desarrollo de Contenidos, Productos y Servicios de Self Bank. En este sentido, los expertos indican que cada caso es distinto y hay que analizar si el premiado cuenta con deudas, hipotecas, si quiere invertir en productos más arriesgados o conservadores y hacer una planificación meditada de qué hacer con el premio. En concreto, explican que, a la hora de decidir qué deuda amortizar, es importante saldar primero aquellas que cuentan con un tipo de interés mayor; desaconsejan dejar el trabajo porque dejarían de cotizar y el dinero se agotaría. En cambio, se puede invertir el dinero en emprender un nuevo negocio o en mejorar la formación para obtener otro puesto más cualificado.

08:22h. Si tiene suerte, hoy ya puede cobrar su premio

Los premios del sorteo navideño se pueden cobrar el mismo día del evento, es decir, este 22 de diciembre y a partir de las 18.00 horas. Si es inferior a 3.000 euros en cualquier administración de loterías; si es superior, se deberá acudir a entidades financieras concertadas (BBVA, Santander, CaixaBank, CECA). Si por el contrario prefiere acercarse a una delegación territorial de Lotería se necesitará el DNI y el décimo premiado para realizar su cobro sea cual sea la cantidad.

08:20h. Debutan 12 niños y niñas de San Ildefonso

Así lo explica en una entrevista concedida a Europa Press la directora del centro, Charo Rodríguez, que detalla que de los 18 menores que cantan número o premio lo hacen por primera vez siete, si bien alguno ya había participado en sorteos anteriores haciendo las labores de extracción. Por lo tanto, estarán totalmente de estreno este 2019 cinco pequeños. Además, siete de los 16 encargados de extraer las bolas de madera de boj lo harán por primera vez. Los niños y niñas tienen entre 9 y 14 años, la mayoría son españoles, y sus familias proceden de República Dominicana, Perú, Guinea Ecuatorial, Marruecos, Ecuador, Bolivia, Colombia y algún otro país de menor representación en la Residencia, que acoge a 60 escolares de edades comprendidas entre 6 y 14 años. Las familias de estos menores viven diferentes circunstancias económicas, laborales o socio familiares que hacen necesario un apoyo temporal en la crianza de sus hijos.

08:17h. El 5, el reintegro más repetido

El número 5 continúa siendo el reintegro del primer premio, conocido comúnmente como 'El Gordo', más repetido a lo largo de toda la historia del Sorteo Extraordinario de Navidad de la Lotería Nacional, al haber resultado premiado en un total de 32 ocasiones, pero nunca ha terminado en 25. Le siguen el número 4 y el 6, con 27 ocasiones cada uno.

08:15h. Más de 200 años de historia

La Lotería de Navidad tiene más de 200 años de historia. El origen de este sorteo extraordinario se sitúa en el celebrado el 18 de diciembre de 1812, después de que el Gobierno de la época pusiera en marcha la iniciativa con el propósito de aumentar los ingresos de las arcas públicas sin tener que subir los impuestos.

08:15h. El mayor sorteo del mundo

El sorteo extraordinario de Navidad que se celebrará es 22 de diciembre es el mayor sorteo de lotería de billetes del mundo y uno de los mayores en general, solo superado ocasionalmente por algunas loterías primitivas con enormes botes. Así se desprende del estudio 'Anuario del Juego en España 2019', del Consejo Empresarial del Juego (Cejuego), editado en colaboración con la Universidad Carlos III de Madrid, a través de su Instituto de Política y Gobernanza (IPOLGOB), y dirigido por José Antonio Gómez Yáñez, profesor de Sociología en dicha institución, según informa Europa Press.

08:10h. El Gordo más gordo

Recuerde, si le toca un premio, que Hacienda se queda un buen pellizco, aunque este año se pagarán menos impuestos. El importe exento ha subido este año a 20.000 euros (el año pasado era de 10.000), según se estableció en los Presupuestos Generales del Estado de 2018. Por encima de esa cantidad, sin embargo, el gravamen sigue siendo el mismo: un 20%.

08:02h. Recomendaciones

Aún se está a tiempo de seguir este consejo de la La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que ha ofrecido una serie de recomendaciones cara al sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad este domingo 22 de diciembre. Entre ellos, destacan hacer fotocopias de los décimos, dejar constancia por escrito si se comparten o, en caso de pérdida, denunciar la misma en comisaría y en Loterías y Apuestas del Estado.

08:00h. Todo a punto

Los bombos ya están listos en el Teatro Real de Madrid, donde este domingo 22 de diciembre, los niños y niñas de San Ildefonso cantarán todos los premios de la Lotería de Navidad 2019. El más deseado es el 'Gordo', pero hay muchas opciones para conseguir un premio. ¿Cuánto me puede tocar? Aquí lo explicamos.

07:59h. El sorteo comienza a las 9.00 horas

Buenos días. Iniciamos un directo sobre el tradicional sorteo de la Lotería de Navidad, que comienza a las 9.00 horas.