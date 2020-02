El programa de las fiestas de la Magdalena 2020

Las fiestas de la Magdalena 2020 se celebrarán en Castelló desde el sábado 14 hasta el 22 de marzo. Declaradas de Interés Turístico Internacional, comienzan en el amanecer del tercer sábado de Cuaresma y durante 9 días de fiesta se suceden las mascletàs multicolores, las corridas de toros, los castillos de fuegos artificiales y los conciertos, entre otros muchos eventos.

Este es el programa oficial de las fiestas de la Magdalena 2020:

SÁBADO 14: De la Festa la vespra

11:00 h. Recepción de las delegaciones invitadas en la plaza Mayor y entrega de distinciones.

11:45 h. Anuncio oficial de fiestas, en la calle Mª Rosa Molas, con el lanzamiento de carcasas conmemorativas de la 76 edición de la nueva etapa con fuegos aéreos.

10:00-14:00 h. Open Ajedrez Magdalena : Infantil - Absoluta y Feminas. Casal Jove del Grao. Organiza Club Escola d’Escacs Castelló.

12:00 h. Gran mascletà, en la calle Mª Rosa Molas, a cargo de Pirotecnia Hermanos Sirvent de Alicante (ganadora del XXV concurso de mascletaes ‘Ciutat de Castelló’ – Magdalena 2019). Patrocina: UTE Saneamiento Urbano Castelló.

En la imagen inferior vemos el programa completo de les mascletaes de la Magdalena 2020:





12:00 h. “Vermut al Rei Barbut” en las Aulas, con la actuación de “FIVE COVER BAND”.

12:15 h. Imposición del pañuelo al gigante Tombatossals de la avenida del Lledó en su rotonda por parte de las collas El Farolet y El Gaiato. Organiza: Federació de Colles de Castelló.

12:30 h. Apertura del Mesón de degustación de Cervezas y Tapas en la plaza de España (Antigua Estación).

12:30 h. Apertura del Mercat Gastronòmic de Castelló en la plaza Santa Clara. Organiza: Concejalía de Innovación Comercial.

12:30 h. Apertura del Mesón de Temática Vinícola en el Boulevar Blasco Ibañez.

12:30 h. Apertura de la Feria Food Trucks en la plaza Bisbe Pont i Gol.

12:30 h. Apertura de la Feria de Cerveza Artesanal en la Plaza Antonio Ferrandis.

12:30 h. Apertura de la Feria de la Cerveza Internacional, ubicada en el Boulevard Blasco Ibañez y calle Puerto Mezquita (Frente ciudad de la Justicia).

12:30 h. Apertura de la Feria Temática Taurina, ubicada frente a la plaza de toros.

12:30 h. “Mañaneo del Rei Barbut” en las Aulas, con la actuación de “GUANTANAMO”.

13:00 h. Apertura de la Feria de las Casas Regionales de Castelló ubicada en la plaza del Pozo de Gumbau.

13:00 h. Homenaje al Rey Jaime I en su monumento. Previamente, desfilada por las principales calles de la ciudad que partirá a las 12 h desde la Plaça de Na Violant. Organiza: Germandat dels Cavallers de la Conquesta.

16:00 h. Cabalgata del Pregó, conmemoración 75 aniversario, que recorrerá las siguientes calles: San Roque, Sanahuja, Mª Agustina, Mayor, plaza de la Paz, Gasset, Puerta del Sol, Ruiz Zorrilla, avda. Rey don Jaime.

16:30-18:00 h. Open Ajedrez Magdalena : Infantil - Absoluta y Feminas. Casal Jove del Grao. Organiza Club Escola d’Escacs Castelló.

17:00 h. Superliga femenina 2. UBE L’Illa Gra - Xàtiva. Pabellón Ciudad Deportiva.

17:00 h. Superliga masculina 2. Mediterráneo Castellón – V.Pizarra. Pabellón Pablo Herrera.

18:00 h. “Tardeo del Rei Barbut” en las Aulas, con la actuación de “AMOR DE MADRE” y “YO VIVO NAVEGANDO”.

19.00 h. Baloncesto. Liga EBA. TAU Castelló- Hero Jairis. Pabellón Ciutat de Castelló.

19:00 h. Tardeo con la actuación de “LOS REPLICANTES”, en la calle Luis Vives. Organiza: Colla Bacalao.

20:00 h. Tradicional volteo de la campana “María” anunciando la víspera de la FIESTA.

22:00 h. Enfarolà del Fadrí en la plaza Mayor, a cargo de Pirotecnia Reyes Martí i Colla Xaloc. Al finalizar, primera proyección del videomapping “Nits de llum, el espectáculo del 75 aniversario” en la fachada de la Concatedral, proyectándose de nuevo a las 22:00, 22:30 h y 23:00 h. Patrocina: UBE

23:00 h. MGDj's Fest en el recinto de conciertos de Castelló, con la actuación de ALBERT NEVE, SPACE ELEPHANTS, FABRIZIO Y MANEMA.

A continuación, el cartel de conciertos de la Magdalena 2020:





23:00 h. Actuaciones musicales en todos los sectores gaiateros de Castelló.

23:30 h. “Revetlla del Rei Barbut” en las Aulas: El Rei Barbut presenta la gran orquestra “GUANTANAMO”

23:45 h. Actuación de “LA VIVA” en la calle Luis Vives. Organiza: Colla Bacalao

00:00 h. Salida de las Gaiatas del almacén y llegada a la ciudad por la calle San Roque (Avenida de Benicàssim frente al Estadio Castalia)

DOMINGO 15: Magdalena Festa Plena





6:30 h. Al amanecer, tradicional volteo de la campana ‘Vicent’ que anuncia la solemnidad del día.

7:00 h. Dianas por la Colla de Dolçainers i Tabaleters de Castelló en la plaza Mayor. Patrocina: BP OIL.

7:00 h. Gran despertà en la calle Santa Mª Rosa Molas y en la plaza del Casal Jove (Grao) a cargo de Pirotecnia Peñarroja. Patrocina: BP OIL.

7:00 h. Reparto de cañas y cintas a los romeros en la plaza Mayor. Patrocina: BP OIL.

7:15 h. Reparto de cañas y cintas en la Tenencia de Alcaldía del Grao para la XXV Pujada del Grau a la Magdalena por el Camí de la Pedrera. Organiza: Associació Cultural La Barraca. Patrocina: BP Oil.

7:30 h. Concentración de los Vehículos Engalanados participantes en el Concurso de Vehículos Engalanados, en la calle Gobernador.

8:00 h. Misa de romeros en la Concatedral de Santa María. Al finalizar, salida de la Romeria de les Canyes, que se trasladará al Ermitorio de la Magdalena. Al llegar, se repartirá el típico rollo magdalenero. Patrocina: BP OIL.

8:00 h. Visita de la Reina a la XIV Muestra de Vehículos Engalanados desde la plaza Mª Agustina hasta la plaza Cardona Vives. Organiza: Federació de Colles de Castelló.

12:00 h. Baloncesto en silla de ruedas. 2ª division nacional. COCEMFE CASTELLO BSR – UNE FC Barcelona. Pabellón Ciutat de Castelló.

13:00 h. Al pie del cerro de la Magdalena, degustación de una monumental paella. Patrocina: Alcampo y CC Salera. Colabora: Arroz DACSA, Coca-cola, Cerveza Estrella Damm y el Periódico Mediterráneo.

15:45 h. Tornà de la Romeria, que partirá desde la ermita de la Magdalena hasta la Concatedral de Santa María.

16:45 h. En Sant Roc de Canet, recepción por parte del ermitaño, cap de la Colla El Pixaví, a autoridades y romeros. Canto de Els Gojos y dansà popular, seguida del reparto de rotllets con la colaboración de la Colla El Pixaví.

17:00 h. En la Plaza de Toros, Toros de Adolfo Martín para Paco Ramos, Daniel Luque y Román.

17:45 h. Gran Festival Folklórico en el recinto de la Pérgola, por el Grupo del Centro Aragonés de Castellón, con la intervención del Campeón de Aragón, José Antonio Lázaro y la famosa y premiada cantadora, Lorena Laglera. Organiza y patrocina: Centro Aragonés de Castellón.

18:00 h. Visita de los romeros al convento de las Carmelitas Descalzas de San José y canto de Els Gojos.

18:00 h. Tardeo con la actuación de “DUSTING” en la calle Luis Vives, organiza la Colla Bacalao.

18:30 h. Llegada de la Tornà de la Romeria a la Basílica de Lledó. Recepción por parte del Prior de la Basílica y de la Real Cofradía a autoridades y romeros con canto de Els Gojos y la Salve. A la entrada a la Ciudad de la Tornà, mascletà aérea en la calle Sta. Mª Rosa Molas, a cargo de Pirotecnia Pibierzo de León. Colabora: Bricomart.

18:30 h. “Tardeo del Rei Barbut” en las Aulas, con la actuación de “L K B”.

19:30 h. Los vehículos engalandos entran en la ciudad por el Forn del Pla, precediendo a la Tornà.

20:00 h. La Tornà de la Romeria hace su entrada en la ciudad por el Forn del Pla, donde tendrá lugar el tradicional acto de ‘Les Tres Caigudes’. A continuación, la Tornà y la Procesión de Penitentes recorrerán las calle Sanahuja, pl. Maria Agustina, Mayor, a la altura de la calle Arcipreste Balaguer, la “Torná” entrará en la plaza Mayor para finalizar en la Concatedral, y la procesión de penitentes seguirá hacia la pl. de la Paz, Gasset y Puerta del Sol hasta tribuna.

20:30 h. Desfile de Gaiatas y Gaiatas de Mano que, partiendo de la calle San Roque, recorrerá las calle Sanahuja, pl. Maria Agustina, Mayor, Gasset, Puerta del Sol, Ruiz Zorrilla y avenida Rey Don Jaime.

23:00 h. Muestra del Festival SANSAN en el recinto de conciertos, con la actuación de RUBEN THRAX.

23:00 h. Actuaciones musicales en todos los sectores gaiateros de Castelló.

23:00 h. “Revetlla del Rei Barbut” en las Aulas, con la actuación de la orquesta LA KINKY BAND.

23:45 h. Actuación de “JARANA” en la calle Luis Vives. Organiza: Colla Bacalao

LUNES 16

10:00 h. Cabalgata del Pregó Infantil, que recorrerá las calle San Roque, Sanahuja, pl. Mª Agustina, Mayor, Pl. de la Paz, Gasset, Puerta del Sol, Ruiz Zorrilla y avenida Rey Don Jaime. Patrocina: ESTEPARK.

12:00 h. XI Muestra Gastronómica y de Vehículos Engalanados en el parque de los Juegos Tradicionales (Segon Molí) con exhibiciones de juegos tradicionales. Organiza: Federació de Colles de Castelló. Colabora: CocaCola y Estrella Damm.

13:00 h. “Mañaneo del Rei Barbut” en las Aulas, con la actuación de “RED SMOKE”.

14:00 h.Primera jornada del XXVI Concurso de mascletaes ‘Ciutat de Castelló’ en Rosa Mª Molas a cargo de Pirotecnia Caballer FX de Moncada (Valencia). Colabora: Bricomart.

16:00 h. XXXII Visita al Fadrí. Organiza: Colla El Pixaví.

17:00 h. SOM-CIRC, Muestra Internacional de Nuevo Circo en la Calle, en el Passadís de les Arts (Parque Ribalta). Patrocina: Cantera la Torreta.

17:00 h. Tardeo en la Plaza Tetuan, con actuación de “Kasparov”. Organiza: Germandat dels Cavallers de la Conquesta.

17:00 h. En la Plaza de Toros. Festejo de rejones. Toros de Fermín Bohórquez para Sergio Galán, Diego Ventura y Lea Vicens.

18:00 h. XII Trofeo Magdalena de Pelota Valenciana. Trinquet Municipal (Parc Esportiu Sindical). Partida de Professionales Liga Bankia: Soro III, Félix i Héctor contra Marc, Jesús y A. Gimeno. Organiza: Club Pilotari Castelló y Patronat d'Esports de Castelló.

18:00 h. Teatro: Tragapinyols presenta “L'Herencia” de David Barreiro, en el Teatro del Ravall. Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

18:00 h. Ofrenda de la Gaiata 7, Cor de la Ciutat, a la Mare de Déu del Lledó, en la Concatedral de Santa María. Itinerario: desde la plaza Cardona Vives, por la calle Colón, hasta la Concatedral.

18:00 h. Mostra Folklòrica en la plaza Huerto Sogueros con el grupo La Nova Escola. Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

18:00 h. Entrega de premios de los concursos de redacción y dibujo para el programa del acto de la Galanía a la Reina Infantil de las fiestas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.

18:00 h. Tardeo en la calle Luis Vives con la actuación de “COMBOS MONDO RITMIC”. Organiza: Colla Bacalao.

18:30 h. II Festival Magdalena Romántica en la plaza Mayor, con las actuaciones de: a las 18:30 h Els de la Fileta, a las 19:30 h Rondalla Vora Sequia y a las 20:30 h Rosa de Maig. Al finalizar, proyección del

videomapping “Nits de llum, el espectáculo del 75 aniversario” en la fachada de la Concatedral, proyectándose de nuevo a las 22:00, 22:30 h y 23:00 h. Patrocina: UBE.

18:30 h. “Tardeo del Rei Barbut” en las Aulas, con la actuación de “LOS SIMPLES”

20:00 h. XXIX Encesa de les Gaiates en la avenida Rey Don Jaime, a cargo de Pirotecnia Peñarroja. Exaltación del monumento gaiatero.

20:00 h. XX Muestra de Música y Folklore Regional, en la plaza Sta. Clara con la participación del grupo Aturuxos na Chaira, del Centro Gallego de Castelló. Organiza: Centro Gallego de Castelló. Patrocina: Cajamar Caja Rural (Grupo Cooperativo Cajamar).

20:00 h. Mostra Folklòrica en la plaza Huerto Sogueros / Mayor a cargo de la Agrupación Folklòrica El Millars. Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

23:00 h. En la plaza Mayor, actuación de “DRY RIVER”.

23:00 h. Actuaciones musicales en todos los sectores gaiateros de Castelló.

23:00 h. “Festa de la Caspa al Barbut” en las Aulas, con la actuación de “TONY GENTIL Y PAQUEIS”.

23:45 h. Actuación de “MENTA ROCKET DJ + CARLOS BRU” en la calle Luis Vives. Organiza: Colla Bacalao.

MARTES 17

9:30 h. 1ª jornada de la IV Caravana festera hacía la Mascletà con la participación de carros engalanados y gaiatas que partiendo de la gaiata 12 El Grau, recorrerá los sectores 8 Portal de L´Om, 2 Fadrell, 13 Sensal, 9 L´Espartera, 16 Rafalafena y 10 El Toll para finalizar en el recinto de la mascletà.

11:00 h. Homenaje a Afanias Castelló en el recinto de la Pérgola, con la actuación de FLASH BACK y el organista SANDU. Organiza: Afanias Castelló.

11:00 h. Visita de las Reinas de las fiestas y sus Cortes de Honor a la Gaiata 18, Cremor.

11:45 h. Espectáculo infantil en la plaza Santa Clara, con “Un mon de Ninos” de Xarop Teatre Patrocina: Centro Comercial Salera.

11:00 h. Día Popular de la Feria para todas las atracciones mecánicas. Horario de 11 a 14 h y de 16 h a cierre. Organiza: Feriantes Autónomos de Castelló SL.

12:00 h. Visita de las Reinas de las fiestas y sus Cortes de Honor a la Gaiata 4, L´Armelar.

12:00 h. SOM-CIRC, Muestra Internacional de Nuevo Circo en la Calle, en el Passadís de les Arts (Parque Ribalta). Patrocina: Cantera la Torreta.

12:00 h. XXXI Concurso de paellas intercollas, en el “Segon molí”. Organiza: Colla del Rei Barbut.

12:30 h. “Vermut al Rei Barbut” en las Aulas, con la actuación de “MICHEL EL CIGALITA”.

12:45 h. Visita de las Reinas de las fiestas y sus Cortes de Honor a la Gaiata 11, Forn del Pla.

13:00 h. 'Encierro' infantil, que partiendo de la pl. Sta. Clara, recorrerá la calle Mayor hasta la Pl. Mª Agustina. Colabora: Periódico Mediterráneo.

14:00 h. Segunda jornada del XXVI Concurso de mascletaes ‘Ciutat de Castelló’ en Sta. Mª Rosa Molas a cargo de Pirotecnia Zaragozana de Zaragoza. Colabora: Bricomart.

16:00 h. Homenaje a la Gente Mayor en la Pérgola con las actuaciones del DUO MIMANERA y de LOS QUILLOS "Monólogos, parodia nacional”.

16:30 h. SOM-CIRC Muestra Internacional de Nuevo Circo en la Calle, en el Passadís de les Arts (Parque Ribalta), Patrocina: Cantera la Torreta.

17:00 h. Tardeo en la Plaza Tetuan, con actuación de “Efrein y los piratas del flamenco”. Organiza: Germandat dels Cavallers de la Conquesta.

17:00 h. En la Plaza de Toros. Novillada sin picadores de El Freixo, para Victor Acebo (Almería), Jorge Rivera (Castelló) Rubén Núñez (CITAR), El Ceci (Castelló) Eloy Sánchez (Valencia) y Manuel Caballero (Albacete).

17:30 h. “Tardeo del Rei Barbut” en las Aulas, con la actuación de “FIVE COVER BAND”.

17:45 h. Visita de las Reinas de las fiestas y sus Cortes de Honor a la Gaiata 5, Hort de Corders.

18:00 h. Teatro: Grup de Teatre L'Armelar presenta “Eixa dona es ton pare” de Jose María Beltrán, en el Centro Cultural La Marina del Grao. Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

18:00 h. Teatro: Grup de Teatre Brau Blocau presenta “El Crédito” de Jordi Galcerán, en el Teatro del Raval. Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

18:00 h. Tardeo en la calle Luis Vives, con la actuación de “EL SHOWMAN DEL SERRUCHO”. Organiza: Colla Bacalao.

18:30 h. Visita de las Reinas de las fiestas y sus Cortes de Honor a la Gaiata 13, Sensal.

18:30 h. Mostra Folklòrica en la plaza Huerto Sogueros con el grupo A.C. Escola de Dansa Castelló. Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

19:15 h. Visita de las Reinas de las fiestas y sus Cortes de Honor a la Gaiata 2, Fadrell.

19:30 h. “I Hip Hop al Barbut” en las Aulas con “BATALLA DE GALLOS” y actuación de diversos grupos de música urbana.

20:00 h. XXXVII Homenaje a Na Violant d'Hongria, en su monumento de la plaza Na Violant. Desfile de la comitiva desde la avenida Rei En Jaume con salida a las 19:30. Organiza: Germandat dels Cavallers de la Conquesta.

20:00 h. Espectáculo de Danza Oriental con el grupo “Llum d'Orient” en la Plaza Santa Clara.

20:00 h. Mostra Folklòrica en la plaza Huerto Sogueros con el grupo Asociació d´Estudis tradicionals Grup Castelló. Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

20:00 h. Proyección del videomapping “Nits de llum, el espectáculo del 75 aniversario” en la fachada de la Concatedral, proyectándose de nuevo a las 22:00, 22:30 h y 23:00 h. Patrocina: UBE.

21:00 h. Acto de entrega de premios de Gaiatas y llibrets en la plaza Mayor.

23:00 h. En la plaza Mayor, “TRIBUTO A MANÁ”.

23:00 h. ‘Nit Màgica’, a cargo de Xarxa Teatre, que recorrerá las calles Gobernador, pl. Maria Agustina, Sanahuja, San Roque, San Félix, pl. Clavé y avenida Rey Don Jaime. Patrocina BP Oil.

23:00 h. Actuaciones musicales en todos los sectores gaiateros de Castelló.

23:30 h. “Nit de rock al Rei Barbut” en las Aulas, con la actuación de “HERBASANA ROCK“.

23:45 h. Actuación de “CASA ANSELMA” en la calle Luis Vives. Organiza: Colla Bacalao.

MIÉRCOLES 18

9:30 h. 2ª jornada de la IV Caravana festera hacía la Mascletà con la participación de carros engalanados y gaiatas que, partiendo de la gaiata 19 La Cultural, recorrerá los sectores 17 Tir de Colom, 4 L´Armelar, 3 Porta del Sol, 5 Horts dels Corders y 6 Farola-Ravalet para finalizar en el recinto de la

mascletà.

11:00 h. XII Concurso de allioli Ciutat de Castelló, en la calle Domènec Briau y plaza de las Aulas. Organiza: Colla de Dolçainers i Tabaleters de Castelló.

11:45 h. Espectáculo infantil en la plaza Santa Clara, con “Que peti la plaça” de Xip Xap. Patrocina: Centro Comercial Salera.

12:00 h. Visita de las Reinas de las fiestas y sus Cortes de Honor a la Gaiata 1, Brancal de la Ciutat.

12:00 h. SOM-CIRC, Muestra Internacional de Nuevo Circo en la Calle, en el Passadís de les Arts (Parque Ribalta). Patrocina: Cantera la Torreta.

12:00 h. Actuación de la Banda de Rusia en la plaza Huertos Sogueros y posterior participación en la IV Caravana Festera hacia la Mascletà.

12:45 h. Visita de las Reinas de las fiestas y sus Cortes de Honor a la Gaiata 7, Cor de la Ciutat.

13:00 h. 'Encierro' infantil, que partiendo de la pl. Sta. Clara, recorrerá la calle Mayor hasta la Pl. Mª Agustina. Colabora: Periódico Mediterráneo.

13:00 h. “Vermut al Rei Barbut” en las Aulas, con la actuación de “EL SHOWMAN DEL SERRUCHO”.

14:00 h. Tercera jornada del XXVI Concurso de mascletaes ‘Ciutat de Castelló’ en la calle Sta. Mª Rosa Molas a cargo de Pirotecnia Peñarroja de Vall d'Uixo. Colabora: Bricomart.

16:00 h Taller de iniciación al raspall para niños y niñas y V Encuentro entre Centros de atención a Personas con enfermedad mental en la C/ Gràcia (junto a la Casa de los Caracoles) y C/ Asarau. Organiza: Club Pilotari Castelló, Patronat d'Esports de Castelló y CRIS de la Cruz Roja de Castelló.

16:30 h. SOM-CIRC, Muestra Internacional de Nuevo Circo en el Passadís de les Arts (Parque Ribalta), Patrocina: Cantera la Torreta.

17:00 h. Tardeo en la Plaza Tetuán, con actuación de “Bemol inquieta & dj Visnú”. Organiza: Germandat dels Cavallers de la Conquesta.

17:00 h. En la Plaza de Toros. Novillada sin picadores de El Pilar, para Rafael León (Málaga), Marcos Andreu (Castelló), Juan Marín (Valencia), Carla Otero (Guadalajara), Mario Navas (Salamanca), y Nek Romero (Valencia).

17:00 h. Actuación de Banda de Rusia en la plaza Doctor Marañón.

17:30 h. Pelota Valenciana. Partida de exhibición “Magdalena 2020” en el C/ Gràcia (junto a la Casa de los Caracoles).Organiza: Club Pilotari Castelló y Patronat d'Esports de Castelló.

17:30 h. XLIV final de «Billar a tres bandas Magdalena 2020» en los Salones del Real Casino Antiguo. Organiza: Club Billar Castelló.

17:45 h. Visita de las Reinas de las fiestas y sus Cortes de Honor a la Gaiata 14, Castalia.

18:00 h. Teatro: Grup de Teatre Escena trama presenta “Tu mujer nos engaña” de Manuel Merino y José de Lucio, en el teatro del Raval. Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

18:00 h. Teatro: Grup de teatre L'Enfilat presenta “Un sogra de castanyola” de Eduard Escalante i Mateu, en el Centro Cultural La Marina del Grao. Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

18:00 h. III Desfile de Animación de Collas y Carros Engalanados que partirán desde calle San Roque y recorrerán la calle Sanahuja, plaza María Agustina, calle Gobernador, calle Asensi, plaza de la Paz, calle Gasset, Puerta del Sol y calle Ruiz Zorrilla.

18:00 h. “I Remember non stop Colla del Rei Barbut” en las Aulas, con la actuación de SERGIO BULAU, PAUL BASTIAN, TONET MARZA (REMEMBER FM), VICENTE AÑO (BOYS), DIEGO CUEVAS (UFOS) y

presentado por BARTUAL (BIKINI CLUB).

18:00 h. Tardeo en la calle Luis Vives con la actuación de “LOS MAKIS”. Organiza: Colla Bacalao.

19:00 h. V Desfile Templer-Gaiater, que recorrerá las calles del sector 13. Edición especial 75º Aniversario de las fiestas de la Magdalena en su estructura actual. Organiza: Templarios de Castelló y Gaiata Sensal.

19:30 h. En la Plaza Mayor musical “WE LOVE QUEEN”. Al finalizar, proyección del videomapping “Nits de llum, el espectáculo del 75 aniversario” en la fachada de la Concatedral, proyectándose de nuevo a las 22:00, 22:30 h y 23:00 h. Patrocina: UBE.

19:30 h. Pasacalle de las collas participantes en el XX Homenaje de Castelló a la Dolçaina y el Tabal, con el siguiente recorrido: partiendo desde la Avd. Rey Don Jaime (frente a Correos), recorrerá las calles Plaza Clavé, Enmedio, Colón, Mayor y Pza. Santa Clara.

20:00 h. Bureo Participativo en la plaza Huerto Sogueros.

20:30 h. XX Homenaje de Castelló a la Dolçaina y el Tabal en la plaza Santa Clara. Organiza: Colla de Dolçainers, Tabaleters i Trabucaires Xaloc.

23:00 h. Castillo de fuegos artificiales en la explanada del Auditorio, a cargo de la pirotécnia Pibierzo de León. Patrocina: UTE Saneamiento Urbano Castelló.

23:00 h. En la plaza Mayor, espectáculo "THE 3 TENORS".

23:00 h. Actuaciones musicales en todos los sectores gaiateros de Castelló.

23:00 h. Gran actuación de “LOS ZIGARROS” en el recinto de conciertos. Al finalizar baile con el Show de “EL SERRUCHO”.

23:45 h. Actuación de “JUAN NADIE” en la calle Luis Vives. Organiza: Colla Bacalao.

JUEVES 19

9:30 h. 3ª jornada de la IV Caravana festera hacía la Mascletà con la participación de carros engalanados y gaiatas que partiendo de la gaiata 1 Brancal de la Ciutat, recorrerá los sectores 15 Sequiol, 7 Cor de la Ciutat, 18 Crèmor, 14 Castàlia y 11 Forn del Pla para finalizar en el recinto de la mascletà.

10:00 h. En el Passadís de les Arts (Parque Ribalta, dentro del recinto de SOM-CIRC) exhibición de bailes a cargo de la academia Castellón Baila.

11:00 h. Homenaje a las empresas colaboradoras con el Patronat de Festes en el Salón de Plenos del Excm. Ayuntamiento.

11:45 h. Espectáculo infantil en la plaza Santa Clara, “El último caballero” de la Compañía El Retablo de la Ventana. Patrocina: Centro Comercial Salera.

12:00 h. Visita de las Reinas de las fiestas y sus Cortes de Honor a la Gaiata 16, Rafalafena.

12:00 h. Actuación de la Banda de Italia en la plaza Huertos Sogueros.

12:00 h. Actuación de la Banda de Hungría en la plaza Doctor Marañón.

12:00 h. Actuación de la Banda de Bulgaria en la plaza Vilanova d’Alcolea.

12:00 h. Actuación de la Banda de Rusia en la calle Herrero, 64 (Gaiata15).

12:00 h. Actuación de la Banda de Ucrania en el Forn del Pla (Gaiata 11) y a continuación, participación en la IV Caravana Festera hacia la Mascletà.

12:00 h. “Vermut al Rei Barbut” en las Aulas, con la actuación de “FIVE COVER BAND”.

12:30 h. Apertura del Mercado Artesanal en el antiguo recinto de Ferias y Mercados.

12:45 h. Visita de las Reinas de las fiestas y sus Cortes de Honor a la Gaiata 10, El Toll.

13:00 h. 'Encierro' infantil, que partiendo de la pl. Sta. Clara, recorrerá la calle Mayor hasta la Pl. Mª Agustina. Colabora: Periódico Mediterráneo.

14:00 h. Cuarta jornada del XXVI Concurso de mascletaes ‘Ciutat de Castelló’ en la calle Sta. Mª Rosa Molas, con la participación de Pirotecnia Hermanos Sirvent de Alicante. Colabora: Bricomart.

14:30 h. III Mostra Carros Engalanados en el parque Ribalta, donde podrán ser visitados.

16:00 h. Homenaje a la Gente Mayor en la Pèrgola con las actuaciones del dúo MINAERA y de VICENTE SEGUÍ "Ganador 3ª edición OT Tributo Nino Bravo”.

17:00 h. Coso Multicolor. Desfile de carrozas con batalla de confeti por el circuito formado en la Avda. Rey D. Jaime I (entre la C/Zaragoza y la Plaza Clavé). Acto amenizado por las Bandas de Rusia, Ucrania, Italia y Bulgaria. Patrocina: BP Oil y McDonalds.

17:00 h. Tardeo en la Plaza Tetuan, con actuación de “ROCKOLAS”. Organiza Germandat dels Cavallers de la Conquesta.

17:00 h. En la Plaza de Toros. Toros de Garcia Jiménez y Olga Jiménez para Sebastián Castella, Miguel Ángel Perera y Emilio de Justo.

18:00 h. Teatro: Grup de Teatre Amigos del Teatro presenta “No le busques tres piernas al Alcalde” de Pedro María Herrero, en el Teatro del Raval. Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

18:00 h. Teatro: Grup de Teatre El Baladre presenta “El fantasma del teu marit”, de Pepe Lleó Segarra, en el Centro Cultural La Marina del Grao. Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

18:00 h. Tardeo en la CALLE Luis Vives con la actuación de “KASPAROV”, organiza la Colla Bacalao.

18:30 h. A las Aulas “Festa presentación Red Pier Fest 2020 ”FESTA PRESENTACIÓ RED PIER FEST 2020” con les actuaciones de, 18,30 H. “VALIENTE BOSQUE” 20,00 H. “LOS INVADERS” 22,00 H. “CASINO CLANDESTINO” 23,55 H. “LOS PILOTOS”

19:00 h. XXI Muestra de Música y Folklore Regional en la plaza Sta. Clara con la participación del Grupo Folklórico y Escuelas del Centro Aragonés Organiza: Centro Aragonés de Castelló. Patrocina: Cajamar Caja Rural (Grupo Cooperativo Cajamar).



El FAMM. El 75º aniversario de las fiestas de la Magdalena traerá tres espectáculos de animación que tendrán lugar por el centro de la ciudad durante la segunda mitad de la semana, de miércoles a domingo. Unos eventos que forman parte de la FAMM (Festival de Animación y Música) y que son el Festival Internacional de Música de Festa en el que participarán siete bandas procedentes de Bulgaria, Hungria, Rusia, Italia, Ucrania, Austria y Polonia además de la Banda Municipal de Castelló; el Cercavila de Animació que se celebrará el jueves 19 a las 19.00 horas; y la Desfilada Internacional de Animació que será el viernes 20 de marzo a las 18.30 horas. Como novedad de este año, la comisión del 75º aniversario ha incluido en los dos últimos pasacalles cinco compañías de ballet y cinco agrupaciones de animación que llegan de la mano de Xarxa Teatre, la FAMM y la Troupe Malabó.

19:00 h. CERCAVILA D'ANIMACIO (Desfile de animación, teatro de calle y música). Itinerario: Sanahuja, pl. Mª Agustina, Mayor, Plaza la Paz, Calle Gasset, Puerta del Sol, Calle Enmedio y San Felix. Con la participación de las bandas de Rusia, Ucrania, Austria e Italia. Patrocina BECSA.

19:15 h. Visita de las Reinas de las fiestas y sus Cortes de Honor a la Gaiata 6, La Farola-Ravalet.

19:30 h. En la Plaza Mayor musical “BANDA DE ROCK” con la actuación de la BANDA MUNICIPAL DE CASTELLO. Al finalizar, proyección del videomapping “Nits de llum, el espectáculo del 75 aniversario” en la fachada de la Concatedral, proyectándose de nuevo a las 22:00, 22:30 h y 23:00 h. Patrocina: UBE

20:00 h. Mostra Folklòrica en la plaza Huerto Sogueros a cargo del grupo El Forcat. Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

20:30 h Actuación de la Banda de Bulgaria en la plaza de l’Illa de Baleato. (Gaiata 19)

20:45 h. Visita de las Reinas de las fiestas y sus Cortes de Honor a la Gaiata 19, La Cultural.

21:00h Actuación de la Banda de Hungría en la plaza de las Pinturas de Gasulla (Gaiata 17)

21:30 h. Visita de las Reinas de las fiestas y sus Cortes de Honor a la Gaiata 17, Tir de Colom.

23:00 h. Concierto extraordinario “Magdalena 75 aniversario” con la actuación de la Banda Militar de la Agrupación Madrid de Infantería de Marina (AGRUMAD) en la plaza Mayor.

23:00 h. Gran Mascletá Multicolor en la calle Sta. Mª Rosa Molasa cargo de Pirotecnia Hermanos Sirvent de Alicante. Patrocina: UTE Saneamiento Urbano Castelló.

23:00 h. Gran actuación de “SOPA D CABRA” en el recinto de conciertos. Al finalizar baile con el Show de “EL SERRUCHO”.

23:00 h. Actuaciones musicales en todos los sectores gaiateros de Castelló.

23:45 h. En la calle Luis Vives actuación de “AMOR DE MADRE”. Organiza: Colla Bacalao.

VIERNES 20

10:00 h. Hípica: LIV Concurso Nacional de Salto de Obstáculos ‘Magdalena 2020’ en el Poni Club Castellón, Organiza: Poni Club Castelló. Patrocina: Patronat d’Esports y Diputación Provincial

11:45 h. Espectáculo infantil en la plaza Santa Clara, “El Brujito Gulugú” de El Retablo de la Ventana. Patrocina: Centro Comercial Salera

12:00 h. Actuación de la Banda de Polonia en la plaza Huertos Sogueros

12:00 h. Actuación de la Banda de Rusia en la plaza de España (Gaiata 18)

12:00 h. Actuación de la Banda de Bulgaria en la plaza Escultor Adsuara. (Gaiata 9)

12:00 h. Actuación de la Banda de Ucrania en la plaza Vilanova d’Alcolea

12:00 h. A las Aulas, “Vermut al Rei Barbut”, con la actuación de “FITOBAND”

12:30 h. Visita de las Reinas de las fiestas y sus Cortes de Honor a la Gaiata 9, L’Espartera

12:45 h. Actuación de la Banda de Italia en la plaza Tetuán. (Cavallers de la Conquesta)

12:45 h Pasacalles de las Bandas de Hungría y Austria desde la Avd Rey don Jaime hasta el recinto de Mascletaes (Avda. Rey don Jaime, plaza Clavé, calle San Luís, plaza Maria Agustina, av. Capuchinos, plaza Primer Molí)

14:00 h. Quinta jornada del XXVI Concurs de mascletaes 'Ciutat de Castelló' en la calle Sta. Mª Rosa Molas, con la participación de Pirotecnia Turis de Turis. Colabora: Bricomart.

14:15 h. En la calle San Isidro Labrador esquina Avd. Capuchinos y organizado por la colla Cabasset y el colectivo Queer Fest, "Magdalena Queer fest party"

15:00 h. Hípica: LIV Concurso Nacional de Saltos de Obstáculos ‘Magdalena 2020’ en el Poni Club. Organiza: Poni Club Castellón. Patrocina: Patronat d`Esports y Diputación Provincial

16:30 h. Actuación de la Banda de Rusia en la calle Luis Vives. (Colla Bacalao)

17:00 h. Tardeo en la Plaza Tetuan, con actuación de la Orquesta "Huracán". Organiza Germandat dels Cavallers de la Conquesta

17:00 h. En la Plaza de Toros. Corrida Goyesca en homenaje al 75 aniversario de la Magdalena. Toros de Garcigrande para El Juli, Manzanares y Paco Ureña.

17:15 h. Visita de las Reinas de las fiestas y sus Cortes de Honor a la Gaiata 8, Portal de l´Om

18:00 h. Teatro: Grup de Teatre El Cresol, presenta “El tio cavila” de Eduard Escalante, en el Teatro del Raval. Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher

18:00 h. Tardeo en la calle Luis Vives con la actuación de “PATXI OJANA”, organiza la Colla Bacalao.

18:00 h. A las Aulas “Tardeo del Rei Barbut”, con las actuaciones de “CRANCS” y “IV CUATRO”.

18:30 h. DESFILE INTERNACIONAL DE ANIMACIÓN (Desfile de animación, teatro de calle y música). Itinerario: Sanahuja, pl. Mª Agustina, Gobernador, Guitarrista Tárrega, Asensi, pl. de la Paz, Gasset, Ruiz Zorrilla y avda Rey Don Jaime. Con la participación de todas las Bandas Internacionales.

Patrocina BECSA.

19:30 h. En la Plaza Mayor, actuación de “PARADITA FLAMENCA”. Al finalizar, proyección del videomapping “Nits de llum, el espectáculo del 75 aniversario” en la fachada de la Concatedral, proyectándose de nuevo a las 22:00, 22:30 h y 23:00 h. Patrocina: UBE.

20:00 h. Homenaje a la ruta “REMEMBER 90” en el recinto de conciertos.

20:00 h. Mostra Folklòrica en la plaza Huerto Sogueros a cargo del Grup Ramell. Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher

20:00 h. XXI Muestra de Música y Folklore Regional en la plaza Sta. Clara con la participación del coro rociero ‘Aires de Andalucía’ y el grupo de baile del Centro Andaluz. Patrocina: Cajamar Caja Rural (Grupo Cooperativo Cajamar).

20:00 h. Visita de las Reinas de las fiestas y sus Cortes de Honor a la Gaiata 15, Sequiol

20:45 h. Liga LEB ORO baloncesto masculino. TAU CASTELLO - CARRAMIMBRE Valladolid. Pabellón Ciutat de Castelló.

21:00 h. Barbacoa popular. Gran degustación de chorizos y longanizas gigantes en la plaza de las Islas Columbretes. Patrocinan: Alcampo y C.C. Salera. Colaboran: Coca-Cola, Estrella Damm y el Periódico Mediterráneo.

21:00 h. Piromusical especial 75 Aniversario de las Fiestas en la explanada del Auditorio, a cargo de la pirotecnia Peñarroja de Vall d'Uixo.

22:00 h. Sopar de Colles. Cena de sobaquillo en el recinto de La Pérgola. Organiza: Federació Colles de Castelló

22:00 h. Organizado por la Colla Bufanuvols en la Plaza Mallorca el “Barco ochentero” con las actuaciones de “REBELDES”, “CAPITAN INHUMANO” y “FRANDISCO”

22:00 h. Plaza de Toros. Concurso de ganaderias «Liga del Corro» con los mejores toros y vacas de España. Desafio de los mejores bullfighters de EEUU. Organiza Medetauro

23:00 h. En la plaza Mayor, gran actuación de “MANU TENORIO”.

23:00 h. Actuaciones musicales en todos los sectores gaiateros de Castelló

23:30 h. A las Aulas “Revetlla del Rei Barbut”: con la actuación de la orquestra “LA CRUZADA”

23:45 h. En la calle Luis Vives actuación de “KINKY BAND”. Organiza: Colla Bacalao.

SÁBADO 21

10:00 h XXXI Campeonato Mundial de Boli, semifinales en el parque de Jocs Tradicionals (Segon Molí). Organizan: Federación de Collas de Castellón y la Colla Xupla Xarcos. Colabora: Patronat de Festes y Patronat d`Esports.

10:00 h: Hípica: LIV Concurso Nacional de Salto de Obstáculos ‘Magdalena 2020’ en el Poni Club Castellón, Organiza: Poni Club Castelló. Patrocina: Patronat d’Esports y Diputación Provincial

10:30 h. Primera parte de la Ofrenda de Flores a la Mare de Déu de Lledó en su Basílica, con salida desde la plaza María Agustina, que recorrerá la avenida del Lledó hasta la Basílica. Confección por todos los participantes de una composición floral.

11:00 h. Maratón Magdalena Festa Plena de Cubbá. Esquina av. Hermanos Bou con la ronda de Circunvalación. Apta Vital Esport.

11:45 h. Recepción oficial en la Plaza Mayor a las bandas participantes en el XXXII FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DE FESTA en los salones del Excmo. Ayuntamiento de Castelló.

12:00 h. A las Aulas, “Vermut al Rei Barbut”, con la actuación de “HOT COYOTES”.

12:00 h. Trobada de Muixerangues en la Plaza Huerto Sogueros. Organiza: Conlloga Muixeranga de Castelló, participan Muixeranga de la Safor y la Colla Castellera dels Xiquets de Reus.

12:15 h. Pasacalle desde la plaza Mayor hasta el Parque Ribalta de las bandas de Ucrania y Bulgaria

12:15 h. Pasacalle desde la plaza Mayor hasta el Parque de Rafalafena de las bandas de Hungría y Austria.

12:15 h. Pasacalle desde la plaza Mayor hasta el Recinto de Mascletaes de las bandas de Italia, Rusia y Polonia.

12.30 h. Recepción oficial a las Reinas de los pueblos de la provincia por el Excm. Ayuntamiento.

13:00 h. Actuación de las Bandas de Ucrania y Bulgaria en el Templete del Parque Ribalta.

13:00 h. Actuación de las Bandas de Hungría y Austria en el Parque de Rafalafena.

14:00 h. Sexta jornada del XXVI Concurso de mascletaes ‘Ciutat de Castelló’ en la calle Sta. Mª Rosa Molas, con la participación de Pirotecnia Martí de Burriana. Colabora: Bricomart.

15:00 h. Hípica: LIV Concurso Nacional de Saltos de Obstáculos ‘Magdalena 2020’ en el Poni Club. Organiza: Poni Club Castellón. Patrocina: Patronat d`Esports y Diputación Provincial 16.00 Superliga femenina 2. V. Grau Castelló – Hotels Ciutat CIDE. Pabellón Pablo Herrera

16:00 h. 2ª división nacional Fútbol sala femenino. Feme Castellon C.F.S -

Caldes. Pabellón Chencho.

17:00 h. Tercer campeonato de Morra “Ciutat de Castelló” en la calle Campoamor .

17:00 h. Segunda parte de la Ofrenda de Flores a la Mare de Déu del Lledó en su Basílica, con salida desde la plaza Mayor, que recorrerá las calle Arcipreste Balaguer, Mayor, plaza María Agustina y avenida de Lledó hasta la Basílica. Confección por parte de todos los participantes de una composición floral.

17:00 h. Tardeo en la Plaza Tetuan, con actuación de “Los Makis". Organiza Germandat dels Cavallers de la Conquesta.

17:00 h. En la Plaza de Toros. Toros de Victoriano del Rio y toros de Cortés y para Morante de la Puebla, El Fandi y Roca Rey.

17:15 h. Liga Oro masculina Hockey Linea. HC Castellón B– Tres Cantos PC. Gaetà Huguet.

17:30 h. Futbol sala Masculino 2ª división. Bisontes Castellón – Besoccer Antequera. Pabellón Ciutat de Castelló.

18:00 h. A las Aulas “Tardeo del Rei Barbut”, con la actuación de “DISTRITO”.

18:00 h. Actuación de la Banda de Austria en el Parque Ribalta.

18:00 h. Actuación de la Banda de Rusia a la plaza Mar Mediterráneo.

18:00 h. Actuación de la Banda de Hungría a la plaza Huertos Sogueros.

19:00 h. Balonmano División Honor Plata Femenina. Balonmano Castellón – BFIT ANTS Muchoticket Puchi. Pabellón Fernando Úbeda.

19:15 h. Liga Élite masculina Hockey Linea. HC Castellón A – Tres Cantos PC. Gaetà Huguet.

19:30 h. en la plaza Santa Clara XXI Muestra de Música y Folklore Regional con la participación del grupo “Coros y Danzas San Pablo de Albacete”. Colabora Centro de Castilla-La Mancha de Castelló. Patrocina: Cajamar Caja Rural (Grupo Cooperativo Cajamar).

19:30 h. En la plaza Mayor, actuación de “LOS MAMBO JAMBO” Y “ROCKOLAS”. Al finalizar, proyección del videomapping “Nits de llum, el espectáculo del 75 aniversario” en la fachada de la Concatedral,

proyectándose de nuevo a las 22:00, 22:30 h y 23:00 h. Patrocina: UBE

20:00 h. Visita de las Reinas de las fiestas y sus Cortes de Honor a la Gaiata 12 el Grao. Al finalizar, en el puerto pesquero (calle Treballadors de la Mar), Mascletà Multicolor a cargo de Pirotècnia Turis (Tercer clasificado en el concurso de Mascletas Ciudad de Castelló de la Magdalena 2019).

20:30 h. Mostra Folklòrica en Huerto Sogueros a cargo de la Associació Cultural Atzavara Grup de Ball. Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

20.30 h. Superliga femenina 2. UBE L’Illa Gra - Soria. Pabellón Ciudad Deportiva.

22:00 h. En Huertos Sogueros Mostra Cant d’estil a cargo de la Mostra folclorica A.Can d’Estil de Castelló.Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher.

23:00 h. Gran actuación de “URBAN MUSIC”, “ANA GUERRA” y “SARIF” en el recinto de conciertos.

23:00 h. Actuaciones musicales en todos los sectores gaiateros de Castelló.

23:00 h. Castillo de Fuegos en la explanada del Auditorio a cargo de Pirotecnia Pibierzo de León. Patrocina: UTE Saneamiento Urbano Castelló.

23:30 h. Verbena en Las Aulas con la actuación de la orquesta “AVENIDA SUR”, organiza Colla del Rei Barbut.

23:45 h. En la calle Luis Vives actuación de “LOS REPLICANTES”. Organiza: Colla Bacalao.

DOMINGO 22: Magdalena Vítol

8:00 h. XL Gran concurso de pesca marítima con caña ‘Magdalena 2020’. En los acotados del Puerto de Castelló (hasta las 13h). Al finalizar, entrega de premios. Organiza: Sociedad Deportiva Sport Pescador.

10:00 h. Hípica: LIV GRAN PREMIO Concurso Nacional de Salto de Obstáculos ‘Magdalena 2020’ en el Poni Club Castellón, Organiza: Poni Club Castelló. Patrocina: Patronat d’Esports Diputación Provincial y

Consellería de Cultura Educació i Esport.

10:00 h a 20:00 h. V Trofeo Magdalena de Tenis de mesa. Club Tenis Mesa Costa Azahar. Pabellón Ciudad Deportiva.

10:00 h. Final del XXXI Campeonato Mundial de Boli, parque de Jocs Tradicionals (Segon Molí), al finalizar, entrega de trofeos. Organizan: Federación de Collas de Castellón y la Colla Xupla Xarcos. Colabora: Patronat de Festes y Patronat d`Esports.

10:30 h. Clausura del XXXII FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DE FESTA, con la participación de las bandas internacionales y la Banda Municipal de Castelló en la plaza Mayor. Patrocina: MGS Seguros.

11:00 h. En la plaza de Toros Concurso de Nacional de Recortes con 6 toros de Garcigrande. Organiza Medetauro.

11:00 h. En Huertos Sogueros TROBADA JUVENIL DE DANSA 12:00 h. BBVA 5K - “Volta a Peu” a la ciudad de Castellón, XX Trofeo Luis Adsuara. Distancia: 5km. Salida C/ Zaragoza y meta en la avda. Rey D. Jaime I. Al finalizar, entrega de trofeos. Organizado por Runner´s Home. Colaboración: Patronato Municipal de Fiestas y Patronato Municipal de Deportes.

12:30 h. XLVI Concurso de paellas en Sant Francesc de la Font. Organiza: Germandat dels Cavallers de la Conquesta.

14:00 h. Séptima jornada del XXVI Concurso de mascletaes ‘Ciutat de Castelló’ en la calle Sta. Mª Rosa Molas, con Pirotecnia Pibierzo de León. Colabora: Bricomart.

16:00 h. XIII Campeonato Mundial de Boli Infantil,semifinales y finales en el Patronat Municipal d’Esports. En finalizar, entrega de trofeos. Organiza: Associació Cultural “Boli Infantil Castelló”. Colaboran: Patronat de Festes, Patronat d`Esports.

17:00 h. En Huertos Sogueros DANSÀ INFANTIL

17:00 h. Tardeo en la Plaza Tetuan, con actuación de “Rumba Sound". Organiza Germandat dels Cavallers de la Conquesta

17:00 h. En la Plaza de Toros. Toros de Juan Pedro Domecq para Enrique Ponce, Cayetano y Pablo Aguado.

19:00 h. Entrega el XXX Masclet d’Argent de la Colla A Mitges, premio a la mejor» mascletà de la Magdalena 2020, en su local sito en la calle Pare Vicent, 5

20:30 h. Desfile Final de Fiestas, con inicio en la avenida Rey Don Jaime (Correos). Recorrido: Colón, Enmedio, Gasset, Mayor, Arcipreste Balaguer y Plaza Mayor. ¡Al finalizar, Corre la traca! Gran traca final, a cargo de Pirotecnia Reyes Martí de Burriana, que partiendo de la pl. Mayor, recorrerá las calle Vera, Gasset, Puerta del Sol, Ruiz Zorrilla, Av. Rey Don Jaime, San Vicente, Ronda Mijares, Zaragoza, Colón, Enmedio, Puerta del Sol, Trinidad, Ximenez, Pza. de la Paz, Mayor, Pza. Maria Agustina, Sanahuja, San Roque, San Félix, Enmedio, Colón hasta el Fadrí. Con remates pirotecnicos en La Farola, Puerta del Sol,

y Plaza Mª Agustina. Patrocina Maquiver SLU. A continuación, tradicional Magdalena Vítol en la plaza Mayor. Patrocina: Patronat Provincial de Turisme.

Recordar que lo publicado se trata de la propuesta de programa oficial que se elevará este martes al Consell Rector de Festes para su posterior aprobación.