La revolución llega a las gaiatas: Una app para controlar su iluminación

En las fiestas de la Magdalena se celebran los orígenes de Castellón, recordando el traslado de la ciudad desde la colina en la que se encuentra la Ermita hasta el plano fértil litoral en 1251. Son por tanto muchos años de historia los que han transcurrido desde entonces, muchos los cambios que ha experimentado la ciudad y la fiesta, pero en este 2019 llega la última vuelta de tuerca gracias a las nuevas tecnologías: Una gaiata que se controla con el móvil.

Quien lo ha hecho posible es Vicente Ferran, un gaiatero de tradición, que con la inestimable colaboración en la parte tecnológica de su cuñado Julio del Barrio ha hecho posible este nuevo avance: “Es una aplicación que se puede descargar en el móvil –se llama Gaiata Bluetooth-, y sirve para aplicar siete programas distintos e infinitos colores a una maqueta de una gaiata instalada en Visualis, en la Plaza de la Paz”.

En la imagen inferior vemos las tres gaiatas realizadas por Vicente Ferran estos últimos años:

En total, Vicente Ferran tiene tres maquetas de gaiatas repartidas por distintos puntos de Castellón: “La que puedes controlar con el móvil es la más moderna porque prima la iluminación al diseño. Me han dicho que está acudiendo mucha gente a controlarla con su teléfono y es un orgullo para mí y para mi cuñado Julio, que es el artista informático”. De todas formas, de sus tres gaiatas, la que más le gusta a Vicente es la que se encuentra en la juguetería Abracadabra, en Calle Alloza, esquina con Carrer de Colon, “porque es la más clásica, a la que más tiempo dediqué en la construcción”. También cuenta con otro bonito diseño en la tienda Sáez, en la céntrica Calle Enmedio de la capital de la Plana.

“Para el próximo año tengo pensado hacer el Fadrí a escala. Creo que será espectacular”, augura este artista, que comenzó ya en 1993 a trabajar con las gaiatas y desvela el tiempo que emplea en cada uno de sus diseños: “En total estaré unos tres meses trabajando en ellos, dedicando unas tres o cuatro horas al día. Empiezo en verano en la villa con los trabajos que más ensucian porque mi mujer no me dejaría hacer tanto polvo en casa –ríe-, y luego ya me encargo en casa de ultimar todos los detalles, pintar, poner las luces…”. Los materiales que emplea Vicente Ferran son sobre todo “madera y plástico para emular al cristal”.