El sonido Castellón también existe

Sonido Castellón entendido como hecho aquí, pero de ramificaciones eclécticas, tantas, como bandas componen el programa paralelo en plazas, carpas, gaiatas, entes y asociaciones. Impera el rock, con bandas que revientan el tardeo ya en invierno y cambian de escenarios para gloria de sus fans, que no son pocos, pero en el programa oficial (y el paralelo) conviven el flamenco con el ska, el pop, los tributos y los DJ de éxito, como El Serrucho, que no se pierde ni una sola Magdalena --este año incluso hace doblete--. Y sin entrar en las carpas de los sectores, que este año echan humo.

En primer término, cabe destacar la apuesta por la música made in Castellón. A la terna Lula, Criptozoos y Desiguales el domingo en el recinto de conciertos se suma el minifestival de dos días De Soca, con las actuaciones de Cositas Buenas, Route 666, Keko Fontana y El Sombrero de Color un día, y Replicantes, Red Smoke CS y Aerobics, el lunes y martes en la plaza Mayor.

Replicantes repiten junto a Dusting y Los Hombres de Paco la fiesta en Bacalao, pero también la cierran en el escenario de Luis Vives. Kasparov apunta al Rei Barbut, en las Aulas, el lunes; el martes, en Cavallers, en la plaza Tetuan; y el jueves, en Bacalao; mientras la Kinky Band será barbut mañana, sábado por la noche, junto a Dandy Wolf y Claim, pero sabrá a bacalao el próximo viernes. Suma y sigue.

De Cavallers el lunes a Rei Barbut el jueves y a Bacalao el sábado saltan los Antiguos Astronautas, mientras que los Amor de Madre viajan de Tetuán el miércoles, a Luis Vives el viernes y a Las Aulas el sábado que viene. Y así con Los Makis (mañana y el sábado en Cavallers y el miércoles en Bacalao), Patxi Ojana (domingo barbut y el miércoles en Bacalao), o Próxima B, con su Tributo a Izal tan comentado en las redes sociales, que hacen doblete el lunes en Bacalao, y miércoles en las Aulas.

Juan Nadie, La Caja Negra, Jarana, Los Simples, Triángulo Inverso, Calmoso & The Black Fang, Xarandonga, The Veterans o Five se suman al cartel.