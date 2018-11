27 voluntaris recullen més de dos mil quilos de residus en Aiguadoliva

Dissabte passat, 10 de novembre, a les platges d’Aiguadoliva (Vinaròs-Benicarló), vint-i-set voluntaris van retirar més de 2.000 quilos de tota mena de residus en 200 metres de litoral. Si bé cap platja es deslliura de la xacra dels abocaments de residus sòlids, després de les riuades del passat octubre, un dels trams litorals més bruts del Baix Maestrat, la zona d’Aiguadoliva-Surrach, entre els municipis de Vinaròs i Benicarló, va acollir aquesta iniciativa ciutadana per a ajudar retirar la ingent quantitat de residus acumulats a les platges.

Milers d’envasos de plàstic, botelles, garrafes i llandes inundaven les platges. Centenars de quilos de botelles de vidre, d’envasos d’herbicides, fitosanitaris i materials tòxics, estaven depositats sense control algun. A més d’aerosols, pneumàtics, electrodomèstics, mantes, roba, sabates, poliuretà, residus pesquers... És per això que des d’APNAL-Ecologistes en Acció demanen una major col·laboració per part de les entitats públiques per a pal·liar aquesta greu situació. El gran esforç, motivació i col·laboració dels voluntaris, que van acudir de diversos municipis (Vinaròs, Benicarló, Peníscola o Càlig, entre altres) i fins i tot d’altres països (França, Alemanya i Suïssa), va ser fonamental per a aquesta recollida que va comptar també amb la col·laboració de l’Ajuntament de Benicarló, que va aportar suport humà i d’infraestructures, com contenidors.