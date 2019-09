Més de 20 col·lectius de Castelló s’han articulat en l’Aliança pel Clima de Castelló per a coordinar-se i posar en marxa accions que afronten amb contundència el canvi climàtic.

El mes de juny passat ja van convocar una concentració en la plaça Major de la capital de la Plana i van registrar a l’Ajuntament castellonenc una sol·licitud de Declaració d’Emergència Climàtica, entre altres activitats. I ara, donant seguiment a la convocatòria internacional de la Week for Future (Setmana pel Futur), aquest col·lectiu insta al conjunt de la ciutadania que s’informe, es mobilitze i se sume, difonent i participant en les accions que s’estan organitzant i que prendran molt diverses formes.

ACCIONS / Les accions s’iniciaran aquest pròxim dissabte, 20 de setembre, si bé el moment àlgid de la campanya es produirà el dia 27, amb la convocatòria, en el marc de la de Vaga Mundial pel Clima, de la manifestació que partirà de la mateixa plaça Major, a les 19.00 hores.

Tal com informen des de l’Aliança pel Clima, aquestes accions no es limitaran a la capital de la Plana. També a Benicarló i la Vall d’Uixó hi ha previstes altres activitats; destacant que a la Vall d’Uixó ja s’ha presentat i aprovat la Declaració d’Emergència Climàtica i es convocarà una concentració el mateix dia 27 en la plaça de la Pau d’aquesta localitat, a les 19.30 hores.