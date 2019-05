Les aus del Penyagolosa com no les hem vist mai

Estem a la primavera i les moltes espècies d’aus que acull el Penyagolosa estan en ple procés reproductiu: cantant amb alegria per a aparellar-se, incubant o alimentant als primers polls.

Com cada any per aquesta època, des del mateix parc es convida a la ciutadania a gaudir «amb respecte d’aquest desplegament de color i música, contemplant a través de les nostres xicotetes amigues com la naturalesa es renova», com remarquen.

Tot aquell que vulgui participar en aquesta iniciativa el 2 de juny podrà fer-ho, perquè la convocatòria és totalment oberta, si bé recomanen portar el calçat adequat per a les quatre hores i mitja, aproximades, que durarà la ruta que realitzin pels diferents boscos, riberes i zones obertes. No obstant això, abans d’emprendre la marxa, els tècnics ambientals del paratge oferiran una petita xerrada introductòria sobre les principals espècies a observar.

Espècies

Entre la fauna associada a aquest riquíssim ecosistema destaca l’ornitofauna de grans rapaces diürnes i nocturnes, com l’àguila reial (Aquila chrysaetos), l’àguila de panxa blanca (Hieraetus fasciatus) i el duc (Bubo bubo). També es troben rapinyaires com l’esparver (Accipiter nisus / esparver), l’àguila marcenca (Circaetus gallicus / àguila serpera), l’astor (Accipiter gentilis / astor) i el gamarús (Strix aluco / gamarús) que nidifiquen en els seus boscos. D’altra banda, en els pins blancs construeix el seu niu el verderol (Carduelis chloris / verderol). També es pot observar el trencapinyes (Loxia curvirostra / pictort) que s’alimenta de pinyes de pi roig, el raspinell (Certhia brachydactyla / raspinell) i el pica-soques blau (Sitta europaea / picasoques) més abundant en els boscos de carrasques i roures.

Una oportunitat única per identificar cada espècie i observar Diferents comportaments relacionats amb la reproducció, la tanca d’aliment o el marcatge territorial. parque_penyagolosa@gva.es