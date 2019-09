Bankia i Fundació Bancaixa convoquen ajudes per a projectes mediambientals

Bankia i Fundació Bancaixa han llançat la primera edició de la seua convocatòria mediambiental que destinarà 100.000 euros a la concessió d’ajudes per a projectes mediambientals a la Comunitat Valenciana i que està dirigida a entitats privades sense ànim de lucre, amb seu o delegació permanent en les tres províncies i amb una antiguitat mínima de tres anys. Les ajudes, tal com han anunciat, donaran suport a iniciatives de fins a 15.000 euros per projecte encaminades a la protecció de la biodiversitat, al foment de l’economia circular i a la innovació ambiental.

En l’àmbit de la biodiversitat, es contemplen projectes que fomenten la conservació, el restabliment i l’ús sostenible dels ecosistemes (terrestres, marins i d’aigua dolça). Les iniciatives de promoció de l’economia circular hauran d’orientar-se a la reducció i reciclatge de residus. En el terreny de la innovació ambiental s’abordaran projectes d’innovació tecnològica aplicada a procediments, tècniques, sistemes o productes que permeten reduir o evitar el mal ambiental.

COMPROMÍS / El director de Gestió Responsable de Bankia, David Menéndez, ha afirmat que «la posada en marxa d’aquesta convocatòria suposa un compromís públic amb la societat i és una mostra de la importància que té en la nostra entitat la lluita per la conservació del medi ambient». Per part seua, la gerent de la Fundació Bancaixa, Irene Guasque, destaca «la importància d’aquesta convocatòria en incorporar un àmbit tan prioritari per a la nostra societat com la protecció del medi ambient. No solament és un patrimoni natural rebut de generacions anteriors que hem de preservar pel seu valor cultural, sinó que hem de contribuir a millorar-lo per a garantir la seua sostenibilitat i que les generacions futures hereten un model social i econòmic amb el respecte al medi ambient com a prioritat».

Aquesta col·laboració en matèria mediambiental se suma a la que Bankia i Fundació Bancaixa desenvolupen anualment en matèria d’acció social. El termini de presentació de sol·licituds està obert fins al 26 de setembre. Les entitats hauran de presentar els seus projectes a través del formulari disponible en les web de Bankia i de Fundació Bancaixa. La resolució de la convocatòria es realitzarà el mes de novembre.