El Casal Jove del Grau de Castelló va acollir durant 24 hores una nova sessió —la segona— del Climathon Castelló 2018, jornada que organitzen organitzat i coordinat per l’Ajuntament de Castelló, la Càtedra Facsa d’Innovació en el Cicle Integral de l’Aigua i la Càtedra Ciutat de Castelló I en la qual es pretén resoldre els reptes climàtics d’una zona amb diferents tallers i xerrades.

La jornada va començar divendres passat, 26 d’octubre, treballant en el desafiament proposat per l’organització: cercar solucions per a potenciar l’aiguamoll de la Marjaleria com a font generadora de recursos per a adaptar la ciutat a l’efecte del canvi climàtic i, d’aquesta manera, mitigar el seu impacte en el Mediterrani.

Luis Gargori, tècnic de l’Ajuntament de Castelló; Sergio Chiva, director de la Càtedra FACSA-UJI d’Innovació en el Cicle Integral de l’Aigua; Juan Ángel Lafuente, director de la Càtedra Ciutat de Castelló, i María Ferrara en representació de Climate-KIC, van donar la benvinguda a la trentena de participants que formaren part de l’esdeveniment i que van tindre que treballar en quatre reptes: energies renovables i gestió de l’aigua, planificació urbana: mobilitat i construcció, agricultura i alimentació, i desenvolupament econòmic i turisme; combinats amb variades activitats formatives i d’oci.

PROJECTE GUANYADOR / El jurat d’enguany, compost per Sergio Chiva i Juan Ángel Lafuente, Carmen Vilanova, directora de l’Oficina de Planificació i Projecció Econòmica de l’ajuntament; així com pels experts Arianna Renau, José Segarra, Gil María Campos i Javier Climent, va decidir que l’equip Mójate por Castellón fos el guanyador de Climathon Castellón 2018 amb una solució innovadora per recarregar l’aqüífer de la Marjaleria i connectar així amb la societat. D’esta manera, ha donat resposta al desafiament proposat per l’organització. Per aconseguir esta solució, l’equip pretén crear un sistema de xarxes de recàrrega i protecció d’aqüífers, així com dotar la ciutat d’un entorn sostenible, verd, accessible i disfrutable.

Cal destacar que este cap de setmana s’ha celebrat a 110 ciutats de tot el món la 4a edició del Climathon, el hackaton global sobre canvi climàtic, una intensa jornada de 24 hores per impulsar idees emprenedores per protegir el medi ambient i lluitar contra el canvi climàtic. A Espanya Climathon consolida el seu èxit passant de set ciutats inscrites en 2017 a nou.