La Comunitat Valenciana genera al dia quasi 7 milions de quilos de fem

A través del programa autonòmic Recicla amb els Cinc Sentits sabem que cada dia generem en la Comunitat Valenciana al voltant de 7 milions de quilos de fem al dia, la qual cosa es tradueix en una mitjana de prop d’un quilo i mig de fem per persona i dia. És a dir, a l’any es poden omplir aproximadament 200 camps de futbol replets de residus, alguna cosa que és insostenible a mitjà i llarg termini, i també preocupant per l’impacte negatiu que pot arribar a produir en el nostre entorn.

Un 29% de la composició de la bossa de fem que es tira al contenidor són residus d’envasos lleugers (17%), de paper i cartó (6%), i de vidre (6%), com analitzen des d’aquesta iniciativa de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural de la Generalitat. Aquest fet, a priori sense importància, demostra que una gran part de la societat valenciana encara no s’ha conscienciat en temàtiques de reciclatge. En aquest sentit, cal destacar que tant els envasos lleugers, com el paper i el cartó, i el vidre, compten amb els seus propis contenidors: el groc, el blau i el verd. «La recuperació d’aquest elevat percentatge de residus podria millorar-se mitjançant un senzill gest, la seua separació en les nostres llars i el seu depòsit en els contenidors específics», expliquen des de la campanya Recicla amb els Cinc Sentits.

‘ALTRES VIDES’ / Una de les principals premisses amb les quals treballa el projecte Recicla amb els Cinc Sentits és que els residus que produïm poden tindre altres vides. En aquest sentit, podria definir-se com un programa per a la sensibilització i conscienciació ciutadana sobre el reciclatge, la seua relació amb el medi ambient i la lluita contra el canvi climàtic, a nivell local i també a nivell global.

Cal destacar que els tallers que duen a terme durant l’any en diferents localitats de la geografia valenciana estan protagonitzats per un equip d’educació ambiental expert que explica d’una forma senzilla i amena quins són els diferents tipus de residus que van a cada contenidor perquè quede totalment clar i actuar d’una forma sostenible.

Aquest programa de la Conselleria compta amb la participació dels Sistemes Col·lectius de Responsabilitat Ampliada del Productor (SCRAP) per a la correcta gestió dels residus: Ecoembes, Ecovidrio, Ambilamp, Fundació Ecolec, Fundació Ecotic, Fundació EcoRaee’s, Ecoasimelec, Ecofimática, Ecolum, Europeam Recycling Platform i Sigre.