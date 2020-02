El Consell designa sis nous presidents de juntes rectores dels parcs naturals

El Ple del Consell ha designat sis nous presidents de les juntes rectores dels parcs naturals de la Comunitat Valenciana.

Els sis nomenaments han recaigut en les persones de Carles Sanchís, com a president de la Junta Rectora del Parc Natural de l’Albufera; Guillem Domingo, en la del Parc Natural de la Serra Calderona, i Alberto Lillo com a president de la Junta Rectora de la Reserva Natural de les Illes Columbretes. A més, Josep Herrero desenvoluparà la seua tasca en el Parc Natural de la Serra d’Espadà; per a la presidència de la Junta Rectora del Parc Natural de la Serra d’Irta s’ha designat Joan Barceló; i Alejandro Escalada per al Parc Natural de les Salines de Santa Pola.

QUINA ÉS LA SEUA FUNCIÓ / Les juntes rectores són òrgans col·legiats de caràcter consultiu en què estan representats els diversos interessos socials i econòmics directament implicats en la gestió activa dels parcs naturals. La funció que fan consisteix a informar sobre assumptes tan importants com els instruments de gestió o els plans de prevenció d’incendis forestals, entre altres temes.

A diferència dels directors, els presidents de les juntes rectores dels parcs naturals «no són càrrecs tècnics ni estan remunerats», informen des de Conselleria. Així, els responsables exerceixen la seua tasca altruistament.

CRITERIS DE SELECCIÓ / La Conselleria és la que té competències per a la proposta de candidats per a presidir les juntes rectores dels parcs naturals. Per a fer-ho s’han seguit una sèrie de criteris, com ara la implicació dels candidats amb el coneixement i la protecció del medi natural, i un clar compromís amb la responsabilitat que assumeixen.

És important destacar que les persones designades per a aquests càrrecs formen part d’entitats ciutadanes compromeses amb el medi ambient i que pertanyen a l’àmbit universitari, a associa- cions excursionistes, culturals, conservacionistes o veïnals, així com a perfils que, a títol personal, presenten un important historial de vinculació, coneixement i compromís amb la protecció d’un parc natural en concret.

Amb aquests nous nomenaments, la Conselleria pretén impulsar un paper més actiu i dinàmic de les juntes rectores, donar més protagonisme a la societat civil i potenciar la creació de grups de treball que promoguen iniciatives i propostes, que fomenten la implicació de les entitats ciutadanes en la conservació, la gestió, i el desenvolupament rural sostenible de les àrees protegides.