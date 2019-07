Educar als més menuts per a evitar els incendis

Stop al foc en ruta, l’exposició itinerant de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica que mostra a estudiants com previndre els incendis forestals provocats per l’acció humana als estudiants, ha posat el punt i final aquesta temporada després de recórrer 20 centres de Secundària i Primària de la Comunitat Valenciana i ser visitada per 2.504 alumnes i alumnes.

L’exposició, desenvolupada entre els mesos d’abril i juny, explica amb l’ajuda de monitors tot el que passa al voltant dels incendis forestals, i mostra xicotets detalls que marquen la diferència i permeten posar-se en guàrdia i no baixar-la a pesar que parega que el risc és baix.

Gran acollida

La mostra ha tingut una gran acollida i s’ha destacat des dels centres educatius la seua didàctica i disseny interactiu així com les recomanacions per a previndre el risc d’incendi forestal, la riquesa del bosc mediterrani i el paper de cada una de les persones usuàries de la muntanya.

Així mateix, l’alumnat dels centres visitats s’ha mostrat interessat i participatiu, i ha respost a una dinamització dels monitors que connectava la informació amb el món emocional dels xiquets i xiquetes, ja que sempre elements coneguts que serviren de connexió entre els boscos i la seua vida quotidiana.

La campanya Stop al foc en ruta, en el marc de la campanya de prevenció d’incendis forestals que desenvolupa la Generalitat valenciana, constituïx una oportunitat d’acostar els boscos a la ciutadania (moltes vegades en un entorn urbà) i l’oportunitat de convertir-ho en protagonista, amb la que s’intenta demostrar que la societat té molt a dir i fer front a l’amenaça que se cern sobre l’entorn.