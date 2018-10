Els experts estudien el calfament global per les emissions de gasos

L’empremta de carboni permet quantificar les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle que són alliberats a l’atmosfera, fent possible conéixer l’impacte generat per les activitats diàries en el calfament global. En este sentit, l’aplicació de mesures de sensibilització, control i actuació per part de les grans companyies resulta clau per a reduir l’impacte ambiental i lluitar contra el canvi climàtic.

Amb l’objectiu d’abordar i analitzar esta ferramenta de mesurament i destacar la importància d’adquirir un ferm compromís amb la reducció de l’emissió de gasos contaminants, l’empresa castellonenca Fobesa ha organitzat, junt amb l’Ajuntament de Caudete (Albacete) i la Junta de Comunitats de Castella La Manxa, una jornada sobre la compensació de l’Empremta de Carboni en la localitat. L’esdeveniment, que comptarà amb la presència d’especialistes en la matèria, serà presentat per Jonathan Gómez, geògraf climatólogo, investigador en canvi climàtic i «presentador d’el temps» a Castella la Manxa. Este realitzarà una ponència sobre la situació a nivell global de l’impacte del canvi climàtic a esta comunitat autònoma i moderarà la taula redona posterior a les exposicions.

Per la seua banda, Fobesa, que compta amb el registre d’empremta de carboni, compensació i projectes d’absorció de CO2 que atorga el Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, explicarà als assistents les distintes accions que du a terme en la localitat d’Albacete a fi de reduir les seues emissions de CO2. La representació pública estarà conformada per Moisés López, alcalde de Caudete; Manuel Serrano, tècnic de la localitat; així com per distints representants de la Junta de Comunitats de Castella La Manxa.

COMPROMÍS / Amb la celebració d’este acte, Fobesa reforça el seu compromís amb l’entorn, a l’establir paràmetres per a reduir la seua empremta de carboni i dur a terme projectes de gestió sostenible amb l’objectiu d’establir mecanismes de lluita activa contra el canvi climàtic.

Un compromís pel medi ambient pel qual la companyia de Grupo Gimeno aposta en els últims anys. Recentment, Fobesa va posar en marxa un projecte de gestió sostenible en el Parc Natural de les Gorges del Cabriol (Venta del Moro-València) a fi de compensar de forma eficient les seues emissions de CO2 i augmentar la capacitat de creixement de la massa forestal.