Els parcs naturals de Castelló acosten el seu valor patrimonial i etnogràfic

Els paratges naturals valencians contenen un gran valor mediambiental per tots conegut, però també guarden en el seu interior un valor cultural heretat de les gents que han habitat en ells durant mil·lennis. Així, des dels parcs naturals de la Comunitat posen en valor aquest patrimoni etnogràfic, organitzant una sèrie d’activitats orientades a despertar l’interés dels seus visitants per les nostres tradicions.

Conéixer les antigues maneres de vida, tradicions populars, llocs emblemàtics i moltes coses més serà possible gràcies a les noves accions que aquest mes de setembre han organitzat els parcs naturals de la província amb el títol Patrimoni etnogràfic: l’herència d’un poble, la primera de les quals es va celebrar el passat diumenge, dia 1, al Desert de les Palmes amb una ruta al castell de Miravet de la ma d’un arqueòleg que va explicar tots els detalls d’aquest esplèndid monument.

Aquest divendres, 6 de setembre, continuaran les jornades previstes i ho faran a la Serra d’Irta, amb la inauguració d’una mostra que es podrà visitar fins el dia 30 i que es titula El clim o crin vegetal, es feia al teu poble, que ensenya els aprofitaments d’uns recursos naturals que ja formen part del nostre ric patrimoni etnogràfic. El dia 7, al Parc Natural de la Serra d’Espadà, la jornada se centrarà en el patrimoni etnogràfic per tal de descobrir i observar dos dels millors complexos de trinxeres conservats de la guerra civil Espanyola al paratge natural i el castell de Villamalur.

Diumenge, 8 de setembre, hi haurà també una visita guiada al centre d’informació de la Reserva Natural de les Illes Columbretes. Amb Els sabers del poble mariner coneixerem les arts de pesca tradicionals d’aquestes illes que són

Al final de mes, concretament els dies 22 i 28 de setembre, al Parc Naturak de Penyagolosa i al de la Tinença de Benifassà, respectivament, conclourà aquest Patrimoni etnogràfic: l’herència d’un poble. Al Penyagolosa es durà a terme una ruta per conéixer i reconéixer, a més d’usar —o evitar— algunes de les espècies de plantes comestibles, medicinals o venenoses que hi han al parc. El dia 28, s’organitzarà una vista al Museu del Carboneig i ruta pels voltants de Vallibona.

