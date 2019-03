El 22 de març se celebrarà el Dia Mundial de l’Aigua i ho farà sota el lema «No deixar a ningú enrere». Es tracta d’una adaptació de la promesa central de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible: tothom ha de beneficiar-se del progrés del desenvolupament sostenible. Així, els parcs naturals de la Generalitat valenciana s’uneixen, un any més, a aquesta iniciativa a través de la seua campanya Molta vida en cada gota d’aigua, en la qual desenvoluparan nombroses activitats al llarg del mes per a donar a conèixer la importància dels recursos hídrics en els ecosistemes.

La present campanya autonòmica està inspirada en la global que duu a terme l’Organització de les Nacions Unides (ONU), impulsora d’aquesta efemèride en la qual es pretén fer veure i entendre que l’aigua és un element essencial del desenvolupament sostenible. «Els recursos hídrics, i la gamma de serveis que presten, juguen un paper clau en la reducció de la pobresa, el creixement econòmic i la sostenibilitat ambiental», expliquen des de l’ONU. En aquest sentit, adverteixen, «l’aigua propícia el benestar de la població i el creixement inclusiu, i té un impacte positiu en la vida de milers de milions de persones, en incidir en qüestions que afecten la seguretat alimentària i energètica, a la salut humana i al medi ambient».

A CASTELLÓ / El Dia Mundial de l’Aigua està coordinat per UN-Water, un mecanisme de col·laboració de l’ONU per a temes relacionats amb l’aigua potable en el qual participen governs i altres entitats com els diferents agents locals de cadascun dels paratges naturals de la Comunitat. Així, a la província de Castelló, es desenvoluparan diverses jornades lligades a aquesta iniciativa.

El 16 de març, els parcs del Penyagolosa, Desert de les Palmes, Serra d’Espadà i Tinença de Benifassà han organitzat quatre rutes interpretatives per a descobrir la riquesa hídrica dels seus respectius entorns. En el cas del Penyagolosa, serà a més una jornada especial amb el vuitè cens popular del conegut com «lliri de neu» o Galanthus nivalis, una planta única en les nostres terres i que es troba en les zones més humides i ombrívoles del parc.

Al Desert de les Palmes realitzaran un itinerari per tres de les fonts que allí es troben per a donar a conèixer diferents elements de l’arquitectura de l’aigua i els aqüífers de la zona. Per part seua, en la Tinença de Benifassà proposaran una visita a l’embassament d’Ulldecona, comprovant la importància de l’aigua en aquest entorn natural. Finalment, a la Serra d’Espadà duran a terme una ruta per la localitat d’Alfondeguilla per a conèixer l’arquet, un aqüeducte d’origen romà.