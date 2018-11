Els residus, que no es queden en el mar

El sector de la pesca professional es troba moltes vegades, a través dels arts d’arrossegament o cércol, amb tot tipus de residus en el mar que al seu dia van ser ferramentes indispensables per a l’exercici de l’activitat però que, per alguna raó, han acabat en el fons del nostre litoral. De fet, el 20% dels residus marins correspon amb activitats en el mar, com la pesca i el transport marítim.

La conscienciació cap esta circumstància és clau per al manteniment del patrimoni marí del Mediterrani i també per al futur del sector pesquer. En este aspecte, és fonamental que s’assentixen com a pràctiques habituals l’arreplega de residus i no la seua devolució al mar.

És per això que la Generalitat valenciana, a través de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, i les Federacions Provincials de Confraries de Pescadors de València i Castelló han dut a terme, per segon any consecutiu, una campanya de sensibilització i conscienciació amb l’objectiu de fomentar un procés col·laboratiu entre el /la professional de la pesca i la societat en general, basada en la promoció de l’arreplega i retirada de residus sòlids del mar que s’adherixen als arts de pesca durant l’activitat pesquera.

A més, també se’ls ha informat, a través d’un decàleg de bones pràctiques, de la importància de mantindre el port net, per mitjà de la correcta distribució de residus en els contenidors habilitats per a això.

En concret, estes accions informatives s’han realitzat durant el mes d’octubre en les Confraries de Sagunt, València, Cullera, Gandia, Benicarló, Borriana, Castelló, Peníscola i Vinaròs. En elles, un equip d’educadors i educadores ambientals han sensibilitzat sobre la importància de preservar l’entorn marí i la neteja de les seues aigües.