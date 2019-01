La Universitat Politècnica de València ha firmat un conveni de col·laboració amb Facsa i Fovasa per a la creació de la Càtedra UPV-FACSA-FOVASA d’Aigua, Residus i Economia Circular. La iniciativa tindrà una duració de quatre anys prorrogables i la seua directora serà Amparo Bes, professora del Departament d’Enginyeria Química i Nuclear.

Per al rector de la Universitat Politècnica de València, Francisco Mora, la creació d’esta càtedra «suposa un increment de valor per a nosaltres, ens permet fer coses diferents amb els nostres estudiants i disposar d’elements formatius que d’una altra manera no serien fàcils d’aconseguir».

Per la seua banda, Enrique Gimeno, president del Grup Gimeno (a la qual pertanyen les firmes Facsa i Fovasa), ha explicat que per a la seua empresa és prioritari el compromís de «deixar-li a la societat una herència millor que la que ens hem trobat i per a això la I+D+i és part essencial del nostre ADN particular».

Gestió d’aigua i residus / La finalitat d’esta càtedra serà la promoció i l’exercici d’activitats de formació, divulgació, innovació, responsabilitat social i emprenedoria en matèria d’economia circular associada a la gestió de l’aigua i els residus.

Beques de col·laboració, premis a projectes de fi de carrera, conferències, seminaris, tallers i publicacions són algunes de les activitats que es duran a terme. La càtedra serà gestionada per l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials, encara que, tal com ha explicat la directora de la Càtedra UPV-FACSA-FOVASA, Amparo Bes, l’objectiu és que siga «oberta a altres centres i departaments, inclús a centres d’investigació».

140 anys d’història / L’empresa Facsa, pertanyent al Grup Gimeno, va ser fundada a Castelló l’any 1873. En aquest anys s’ha convertit en l’empresa privada espanyola amb més experiència en la gestió del cicle integral de l’aigua. Actualment, subministra aigua a un milió de persones de nou comunitats autònomes. Per la seua banda, Fovasa és una empresa especialitzada en la gestió integral de servici relacionats amb el medi ambient, el manteniment integral, la neteja, la seguretat privada i el control d’accessos. Junt amb Fobesa conforma la divisió mediambiental de Grup Gimeno.