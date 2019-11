Facsa investiga com transformar llots en bioplàstics, biogàs i biofertilizants

Facsa, dins del seu compromís amb la innovació i l’aplicació de les últimes tecnologies a la gestió del cicle integral de l’aigua, posarà en marxa un innovador projecte d’investigació per a estudiar la posada en marxa de noves línies d’aprofitament i valorització dels subproductes que es generen en el procés de tractament de les aigües residuals.

En concret, l’empresa de Grup Gimeno habilitarà en l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) d’Alcoi una planta pilot que permetrà transformar el procés convencional de tractament dels llots en una biorefineria capaç de generar productes de valor afegit per a la societat, com a biopolímers, biogàs i biofertilitzants.

El projecte, denominat Bioedaria, tindrà una duració de dos anys i servirà per a estudiar com, a través de l’aplicació combinada de diferents processos biotecnològics, com la digestió anaeròbia en doble fase, la bioacumulació de polihidroxialcanoats (PHA) i polifosfats (Poli-P) i el cultiu de microalgues, és possible transformar els residus en recursos i nous productes de valor afegit.

En aqueix sentit, a més d’afavorir el tractament sostenible de les aigües residuals, la iniciativa contribuirà a promoure un model de gestió d’economia circular a l’entorn de les EDAR, per a valorar i donar una segona vida als residus, reduint al màxim la fracció que acaba en els abocadors.

EN ALCOI / Per a desenvolupar aquesta investigació Facsa ha triat la instal·lació d’Alcoi, al ser l’única EDAR d’Espanya que disposa d’un sistema de digestió anaeròbia en doble fase de temperatura, la qual cosa facilitarà la implementació d’aquest tipus de tecnologia en cas que el projecte es desenvolupe finalment a escala real.

La iniciativa, finançada per l’Agència Valenciana d’Innovació (AVI), també comptarà amb la col·laboració del Centre Tecnològic AINIA, que s’encarregarà de l’experimentació a escala de laboratori i de prestar el seu assessorament tècnic durant el projecte que se situa, a més, en sintonia amb els reptes i solucions identificades pel comité estratègic d’innovació especialitzat (CEIE) de l’AVI que ha identificat reptes i solucions en l’àmbit de l’economia circular, i que advoquen pel desenvolupament de tècniques de revaloració de llots de depuradora com un dels objectius prioritaris.