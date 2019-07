La Fundació Caixa Castelló lliura les beques de medi ambient

La Fundació Caixa Castelló va fer entrega de les quatre beques d’investigació sobre temes de medi ambient que formen part del seu pla d’actuació de l’any 2017.

Amb la col·laboració de l’Asso-ciació Grup Au d’Ornitologia, les subvencions concedides per la Fundació impliquen la utilització d’algun dels grups de dades disponibles que oferix l’entitat ornitològica, que recordem posa a disposició una quantitat ingent de dades arreplegats sobre captures i observacions d’aus a la província de Castelló.

A través d’eixa informació quatre estudiants d’universitats de la Comunitat Valenciana, de diferents titulacions, de segon curs o superior i empadronats a la província de Castelló, han presentat ara les conclusions dels seus respectius treballs que han sigut possibles gràcies a cada una de les beques, dotades amb 1.000 euros. Cal ressenyar que els becats han comptat amb l’assessorament i explicació de les dades per part del Grup Au d’Ornitologia, així com de les ferramentes estadístiques disponibles per a dur a terme l’anàlisi de les dades.

ACTE D’ENTREGA / En el CFPA Josep Pasqual i Tirado de Castelló (avinguda Germans Bou, 26), amb l’assistència de Joan Castany, en representació del Grup Au d’Ornitologia i el president de la Fundació Caixa Castelló, José Antonio Llopis, es va dur a terme l’entrega de diplomes acreditatius i l’exposició dels treballs dels quatre alumnes.