La importància biològica de les microalgues

Les microalgues estan presents a tots els sistemes aquàtics als quals arriba la llum i en els què es poden trobar una quantitat, encara que siga mínima, de nutrients. Han jugat, al llarg de la història de la Terra, un paper biològic molt important. D’una banda han sigut uns dels principals productors d’oxigen, creant l’atmosfera tal com la coneixem. D’altra banda han sigut les responsables de l’eliminació d’una gran quantitat de gasos d’efecte d’hivernacle, tant amb el seu paper fotosintetitzador, utilitzant CO2 per a elaborar glúcids, con formadors d’estructures esquelètiques carbonatades.

De tot això parlarà el biòleg Juan Carlos Lino Martínez el pròxim dissabte, 19 d’octubre, en la segona xarrada planificada per APNAL-Ecologistes en Acció en la localitat de Vinaròs, una ponència en la qual posarà l’accent principalment en la problemàtica que suposa l’augment de la concentració de gasos amb efecte d’hivernacle en l’atmosfera, especialment CO2, com a conseqüència de l’activitat antròpica. Segons Lino Martínez, aquest augment «està posant en perill molts d’aquests organismes».

Així mateix, el doctor en Biologia remarca que l’acidificació dels oceans «fa perillar la supervivència de les microalgues i la important funció biològica que compleixen». «El futur de la bios-fera dependrà, en gran mesura, de la manera en què aquests organismes reaccionen als canvis que s’estan produint», assegura.

La conferència començarà a les 19.30 hores i es desenvoluparà en la sala d’actes del Vinalab —carrer Galícia, 12, de la localitat vinarossenca—, on el professor Lino Martínez «capbussarà» als assistents en els mars i oceans per a aprendre més sobre la importància del fitoplàncton marí com a embornal de CO2.