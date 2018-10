La Fundació Oceanogràfic de València ha celebrat el seu segon aniversari amb el desenvolupament de quatre tallers educatius a què han assistit més d’un centenar de persones, amb gran presència de públic infantil, i la solta de tortugues autòctones en L’Albufera de l’Oceanogràfic, que continua així el seu procés de naturalització per a donar a conéixer i acostar la biodiversitat del parc natural valencià.

Les activitats de dimecres passat a la vesprada van consistir en una visita amb científics als principals espais de l’Oceanogràfic on es desenvolupen els projectes d’investigació, un reconeixement de l’àrea on es recuperen les tortugues, una xarrada sobre com es comuniquen els dofins i, finalment, un taller per a identificar els diferents grups d’animals del centre acuífer valencià.

UNA DENÚNCIA / La celebració va acabar, però, amb un toc reivindicatiu amb la denúncia del problema que suposa l’adquisició d’espècies invasores i a manera d’exemple es va explicar les característiques de les tortugues Emys, l’espècie autòctona, enfront de les Trachemys, la invasora, abans de procedir a introduir dotze exemplars d’Emys en el L’Albufera de l’Oceanogràfic, que van ser prèviament «batejades» pels xiquets que van assistir al taller commemoratiu.

A més es va mostrar un exemplar d’ofegabous, espècie autòctona en la conservació i reproducció del qual participa la Fundació Oceanogràfic.