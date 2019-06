La Jaume I i Fobesa renoven el seu compromís contra el canvi climàtic

La Universitat Jaume de Castelló I i Fobesa, l’empresa del Grupo Gimeno especialitzada en gestió ambiental integral, han renovat el seu compromís per fer front a l’escalfament global. Fobesa patrocinarà, per segon any consecutiu, l’Observatori de Canvi Climàtic de Castelló (OCCC), creat en l’any 2018 amb l’objectiu de visibilitzar i promoure la investigació en aquest àmbit pluridisciplinari, així com aprofundir en les mesures d’adaptació i mitigació davant nous escenaris climàtics a la província.

Mitjançant aquest conveni, Fobesa ha decidit mantindre el seu suport a la iniciativa de l’UJI de constitució d’un Seminari Interdisciplinari d’Investigació en Canvi Climàtic, mitjançant la promoció d’aquest observatori. En aquest sentit, el director general de l’empresa castellonenca, Juan Pablo Mateo, ha considerat «fonamental» que la universitat, l’empresa i la societat «avancen conjuntament en la conscienciació davant el canvi climàtic, per tal de fomentar la qualitat de vida en un horitzó de futur».

Més d’una trentena de professors dels quatre centres integrants del campus de la universitat pública de Castelló conformen el Seminari Interdisciplinari en Canvi Climàtic promogut des del Vicerectorat d’Investigació i Transferència amb l’objectiu de fomentar la recerca transversal vinculada amb els efectes i les causes de l’escalfament global, així com la seua mitigació i l’adaptació a les seues conseqüències, a més d’aconseguir més recursos econòmics. El responsable del Projecte de Cultura Científica i Ciència Ciutadana de l’UJI, Lluís Martínez, ha destacat la tasca de l’OCCC per tal de fomentar la investigació interdisciplinària i enfortir els canals de comunicació entre la societat i els equips de recerca. «A més de la conscienciació de la ciutadania, es necessita la implicació directa dels agents socials i econòmics en ciència i en la seua difusió per fer front als problemes mediambientals», apunta Martínez.

EDUCACIÓ AMBIENTAL / El director general de Fobesa, Juan Pablo Mateo, explica que una de les prioritats de l’empresa de gestió ambiental del Grupo Gimeno es la divulgació i l’educació ambiental «dues eines bàsiques per conscienciar al públic infantil en les claus de la sostenibilitat». Per aquest motiu, Mateo ha recordat la creació del programa d’educació ambiental La vida de las cosas, la qual compta amb un web i una app pròpies, amb la finalitat de «disposar d’instruments lúdics i pràctics per a abordar el reciclatge, tant des de l’àmbit escolar com del familiar, i construir un futur millor a través de les noves generacions».

D’altra banda, cal destacar que l’any passat es va presentar al Menador l’informe «Castelló davant el canvi climàtic», el qual advertia de la vulnerabilitat climàtica de Castelló, sobretot arran del dèficit hídric, i s’instava a l’administració i els sectors productius a potenciar les energies renovables a fi de reduir les emissions d’efecte hivernacle, també amb una important incidència en la salut pública. Aquest informe mostrava les potencialitats en investigació científica de l’UJI per orientar mesures de mitigació i adaptació a l’escalfament global.