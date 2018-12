El compromís de la Comunitat Valenciana amb el medi ambient, materialitzat a través del reciclatge, aconseguirà enguany una xifra excepcional, resultat de l’esforç dut a terme per la ciutadania en el seu conjunt. Segons previsions de tancament d’any de la Generalitat Valenciana, les seues administracions i Ecoembes, l’organització que coordina el reciclatge d’envasos domèstics, cada persona reciclarà en el contenidor groc —el destinat a envasos de plàstic, llandes i brics— un 11,5% més que el passat any. Suposa un augment dos vegades superior al registrat en 2017, la qual cosa es traduïx en un depòsit per capita de 929 envasos de plàstic, llandes i brics en el contenidor groc.

Aquestes xifres són resultat de l’esforç realitzat per la Generalitat, els municipis i Ecoembes a través del Pla d’Acció iniciat en 2017 per a optimitzar de forma constant el sistema de reciclatge. Així, a més dels 38.468 contenidors repartits per la Comunitat i les millores en les rutes d’arreplega, destaca la posada en marxa d’iniciatives amb distintes entitats, com la duta a terme amb la Federació Valenciana de Municipis i Províncies sobre gestió de residus. En el mateix sentit, en 2018 s’ha acostat la recollida selectiva als ciutadans a través de la instal·lació de 1.100 nous punts de reciclatge.

«La gestió de residus és una de les prioritats d’esta conselleria, objecte de màxima preocupació i dedicació», apunta Fran Quesada, secretari autonòmic de Medi Ambient i Canvi Climàtic. Per la seua banda des d’Ecoembes reforcen la consciència ciutadana i els avanços, perquè «amb xicotets gestos, podem contribuir a millorar esta situació. No obstant això, encara queda molt per fer».

Aquestes dades reflectixen la cada vegada major implicació dels valencians amb el medi ambient. En un moment de creixent preocupació global per la contaminació, el canvi climàtic o els plàstics, la ciutadania mostra la seua responsabilitat amb l’entorn de través de gestos individuals com el reciclatge, els beneficis mediambientals del qual són directes, tant en estalvi d’emissions de CO2 com en consum d’aigua i energia, així com manteniment dels espais naturals lliures de basuraleza (residus abandonats pel ser humà en la naturalesa).

A més d’uns contenidors grocs més plens, també es preveu que el reciclatge dels envasos de paper i cartró es tripliqui durant aquest any a la Comunitat Valenciana, en créixer un 8,7% respecte al 2017, gràcies al fet que cada persona reciclarà 502 envasos al contenidor blau.