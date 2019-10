Al contrari del que succeeix en altres espècies com la humana, no és evident deduir l’edat dels cetacis simplement pel seu aspecte. Fins ara, la tècnica més estesa per a esbrinar-ho requeria l’extracció de dents de l’animal. Una cosa no solament traumàtica sinó que en dofins mulars (Tursiops truncatus) donava dades imprecises en individus amb més de 13 anys, quan poden aconseguir edats per damunt dels 40.

Una nova tècnica desenvolupada per investigadors de la Fundació Oceanogràfic de València en col·laboració amb la National Marine Mammal Foundation (dels EUA) data l’edat en dofins mulars —els més comuns i estudiats de les més de 30 espècies conegudes— de manera menys invasiva i amb major precisió, fins i tot en individus d’avançada edat. Tan sols es necessita radiografiar la seua aleta pectoral, una de les dues que té en el torax, a manera de mà. «De moment l’eina només està validada per a dofins en els quals ja coneixem l’edat amb certesa per haver nascut en aquaris, encara que ja estem en el procés d’extrapolar-lo a poblacions que viuen en el medi natural», tal i com explica Daniel García-Párraga, científic de la Fundació i líder de l’estudi.

«Conéixer amb exactitud els anys dels individus d’una població silvestre és fonamental en la seua conservació per a interpretar correctament les dades biològiques, epidemiològics i poblacionals observats, incloent els resultats de les necropsies, l’estat reproductiu i la seua demografia», subratlla García-Párraga. Es tracta també d’una eina de diagnòstic molt interessant per a detectar alteracions en el desenvolupament normal del creixement en dofins.

Rellevància de l’estudi

García-Párraga destaca la rellevància que per a aquest estudi i la seua posterior aplicació té el vincle dels cuidadors amb els dofins de l’Oceanogràfic, ja que la col·laboració voluntària d’aquests animals permet l’accessibilitat necessària per a obtindre amb rigor les dades.

L’estudi, que ha sigut publicat en la revista Plos One, utilitza les imatges òssies dels animals de l’Oceanogràfic i d’altres centres distribuïts per tot el món per a elaborar una espècie d’atles de radiografies d’aletes associades a una edat. «La informació aportada pels nostres dofins, dels quals es coneix amb exactitud quants anys tenen, ha sigut determinant per a establir la correlació entre edat i desenvolupament», assenyala l’investigador, el qual recorda que el següent pas és validar aquesta eina en poblacions silvestres molt estudiades al llarg dels anys en les quals es coneguen també amb bastant precisió les edats dels seus individus.