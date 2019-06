L’hort escolar i urbà com a projecte integrador, didàctic i d’aprenentatge. La comunitat educativa, així com molts equips de govern municipal, han vist en l’horticultura un element clau per a generar espais d’acció-reflexió, promoure el contacte amb la terra i l’entorn natural per mitjà del maneig de l’horta des de les perspectives de l’agroecologia i la sobirania alimentària, reflexionar conjuntament sobre les repercussions socioambientals dels nostres actes quotidians des d’un enfocament crític i sistèmic i promoure, per què no, hàbits alimentaris saludables de productes locals, ecològics i de temporada.

El passat 14 de juny es va presentar l’Hortilde, l’hort de l’IES Matilde Salvador de Castelló i de la secció d’Educació Secundària del mateix, un projecte d’innovació on es poden desenvolupar múltiples activitats formatives, gràcies al seu caràcter interdisciplinari, i amb una vocació d’obertura al barri i el seu entorn. Bruno Monserrat ha sigut el coordinador d’aquesta iniciativa que ha tingut als alumnes del centre com a grans protagonistes.

Amb la presència del fins ara regidor d’Educació de l’Ajuntament de Castelló, Enric Porcar i la Subdirectora Territorial d’Educació, Maria Josep Palmer, el director del centre, Francesc Mezquita, impulsor del projecte, va voler agrair la col·laboració de tots els participants en aquesta iniciativa que ha generat un espai de trobada cooperatiu. Els alumnes que han estat treballant els últims mesos, recolzats pels seus professors, van aprofitar l’ocasió per a explicar les seues actuacions més representatives, com el disseny i construcció d’una caseta de palla, amb la que han aprés sobre la bioconstrucció, una idea que, van assegurar, tindrà continuïtat.

Després dels parlaments es van fer entrega dels premis que reconeixen els millors treballs d’aquesta proposta que, com asseguren, és «un espai de color, de plantes, de fruites, d’ensenyança i aprenentatge, convertint-se en un valuós recurs per als centres educatius i per al barri».