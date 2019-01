El nombre de visitants de l’Oceanogràfic de València ha crescut en 2018 per tercer any consecutiu a l’aconseguir un 7% més que l’anterior. El centre ha assolit un registre tècnic de 1,5 milions (1.499.502), el que suposa la millor dada de la seua història, excepte el de l’any d’obertura, induït per la novetat de la inauguració. En els quinze anys de vida de l’Oceanogràfic ja suma 20,5 milions de visitants.

Des que Avanqua, del grup Global Omnium, va assumir a l’agost de 2015 la gestió de l’aquari, el cens d’entrades ha passat de 1.234.045 visites de 2016 a la quantitat actual, la qual cosa suposa un augment del 18%. D’altra banda, cal destacar que, fins a la data, Avanqua ha pagat a la Ciutat dels Arts i els Ciències prop de 40 milions en concepte de cànon i publicitat i hi ha invertit en les instal·lacions de l’Oceanogràfic quasi 14 milions d’euros.

ELS VISITANTS / La procedència dels visitants de l’Oceanogràfic es manté en els mateixos paràmetres, pràcticament, que els de l’any anterior amb un 47% internacional, un 34% nacional i un 19% de la mateixa Comunitat Valenciana. Analitzant aquestes dades una mica més, els turistes estrangers predominants continuen sent els d’origen italià amb un aclaparador 42%, seguits pels francesos (17,7%), del Regne Unit (9,38%) i d’Alemanya (9,12%). Destaca, però, el creixement d’Holanda (5,45%) i Bèlgica (5,37%) com a països emissors.

De les entrades nacionals destaquen la comunitat autònoma de Madrid amb un 26,95%, seguida d’Andalusia (13,41%), mentres que Catalunya és la tercera autonomia emissora amb el 13,02%, i a continuació, Castella-la Manxa (9,5%) i Múrcia (6,43%). La Comunitat Valenciana aporta un 19% d’ingressos amb prop de 250.000 persones de les quals un 76% pertany a València, seguit a distància per Alacant (16%) i Castelló (8%).

PERFIL / El major percentatge d’entrades registrades a l’Oceanogràfic de València es correspon amb el públic de més de 13 anys i adult (68%), mentres s’ha acollit a la tarifa reduïda un 19% aplicable de 4 a 12 anys, a majors de 65, pensionistes i/o jubilats, persones amb diversitat funcional i desempleats.

Com a detall important, destaca la presència de 132.834 escolars (10,2%), que han participat en tot tipus d’activitats organitzades per la secció divulgativa del centre per a la seua educació i conscienciació ambiental i de respecte pel món marí.