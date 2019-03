La Fundació Oceanogràfic ha participat en l’esdeveniment Tackling Plastic Poluttion en el Parlament del Regne Unit, organitzat per Plastic Oceans UK, junt amb la Coalició per a la Prosperitat Global i el Grup parlamentari de tots els partits sobre la Prevenció de Rebutjos Plàstics per a portar davant d’uns 150 diputats, científics i líders empresarials la terrible situació actual i les possibilitats que existixen de recuperar la salut dels oceans.

La presidenta de la Fundació Oceanogràfic, Celia Calabuig, i el membre del seu comité científic i director de l’Aquari de Sevilla, Juan Antonio Romero, a més de conéixer de primera mà les informacions i opinions de les principals figures compromeses amb el problema com la CEO de Plastic Oceans, Collins Ruxton, i sir David Attenborough, van presentar un pla de col·laboració amb Plastic Oceans.

UN PROBLEMA DE TOTS / El científic i divulgador britànic David Attenborough, qui va dir que la pel·lícula A plastic ocean ha canviat la visió en el món sobre la contaminació marina, va assenyalar en aquest esdeveniment la vergonya de contaminar el planeta amb plàstic i va instar a reconéixer sense temor «la nostra responsabilitat per causar aquesta crisi». A més, va assenyalar que el món avançat es llava les mans i li va demanar a altres països que facen el treball brut i «llaven les nostres mans».

Per la seua banda, la també fundadora de Plastic Oceans, Ruxton va afirmar durant la seua intervenció que «no podem simplement reemplaçar el plàstic d’usar i tirar amb una altra alternativa d’usar i tirar que portarà una altra sèrie de problemes amb ell». I va afegir: «Ara tots som conscients, ara hem d’aprendre novament per a impulsar el canvi de comportament».