Lliuren els premis de la Càtedra Reciplasa-UJI als millors treballs de fi de màster i grau universitaris

L’empresa pública per al tractament i reciclatge dels residus sòlids urbans de la zona centre de la província de Castelló, Reciplasa, ha atorgat els premis de la Càtedra Reciplasa-UJI als millors treballs finals de màster (TFM) i final de grau (TFG) a Iván Segura i Santiago Alegre, respectivament. La presidenta de Reciplasa i vicealcaldesa de Castelló, Ali Brancal, va lliurar aquests premis en la seu de l’UJI en la ciutat La Llotja del Cànem, juntament amb el vicerector de Planificació, Coordinació i Comunicació, Modest Fabra, i va destacar «la importància d’investigar sobre la gestió de residus. Per això vam crear aquests premis, per a incentivar els treballs relacionats amb les finalitats de la Càtedra Reciplasa entre els estudiants de grau i de màster, que aquests nous coneixements servisquen per a millorar la problemàtica existent sobre els residus i avançar cap a una societat més sostenible».

Així, els premis estan dotats amb 600 euros per al guanyador del millor TFM i 400 per al millor TFG. La convocatòria es va realitzar el passat mes de març i han pogut participar tots aquells estudiants que han defensat el seu projecte final de grau o projecte final de màster en la UJI, durant 2017 i 2018, en àrees de recerca relacionades amb la Càtedra Reciplasa. D’entre els treballs presentats, el jurat, presidit per Félix Hernández, director de la Càtedra, i compost per Antonio Gallardo, coordinador del grup Enginyeria de Residus (INGRES) de la UJI, Fernando Albarrán, director tècnic de Reciplasa, i Ignacio Morell, Director de l’Institut Universitari de Plaguicides i Aigües de la UJI, ha escollit el titulat: Comparative study between the use of district heating and individual heating systems, based on biomass, in an inland rural town of the province of Castelló d’Iván Segura, Màster en Enginyeria Industrial, i Projecte d’aïllament energètic d’una planta de tractament de Residus Sòlids Urbans mitjançant gasificació dels rebutjos de Santiago Alegre, Grau en Enginyeria Industrial.