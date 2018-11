Medesa, els vigilants del nostre medi forestal

Cada vegada són més les entitats i institucions que es preocupen pel medi ambient i la sostenibilitat, així com una millora del medi rural a través de la prevenció d’incendis. La conscienciació ciutadana és, sens dubte, una de les claus per a aconseguir eixe objectiu de viure en un món millor, més sa i habitable tant per a nosaltres com per a les generacions futures.

En este sentit, cal destacar la labor que durant l’estiu van realitzar els voluntaris de l’Associació Medesa per al Medi Ambient i el Desenvolupament de Castelló. Al llarg de la temporada estival, esta entitat va dur a terme diverses accions de vigilància en prevenció d’incendis en una activitat subvencionada per la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural. En concret, el seu radi d’acció es va concentrar en uns quants municipis del sud de la Serra d’Espadà durant els mesos de juliol i agost i en el Desert de les Palmes i la Serra de Borriol entre agost i setembre. En estes localitzacions, els voluntaris realitzaven recorreguts, tant a peu com amb vehicle als efectes de previndre qualsevol possibilitat de risc d’incendi o bé d’avisar en el cas que es produïra alguna situació de perill. Els voluntaris van dur a terme esta labor en coordinació amb la Conselleria, que els va proporcionar tant la indumentària apropiada com els mitjans de comunicació per a establir contacte davant de qualsevol situació de risc.

Per a poder efectuar estes labors de prevenció, els voluntaris van obtindre informació sobre pràctiques de risc així com sobre diferents rutes i recorreguts a realitzar per les zones de vigilància. Així mateix, es van prendre nota sobre els llocs on s’observava l’acumulació de fem i rebutjos que afectaven tant la salubritat de les àrees de vigilància com pel potencial risc d’incendi que suposaven.

Enguany 2018 han participat un total de 34 voluntaris de diverses edats, que han col·laborat en estes activitats de voluntariat ambiental tendents a sensibilitzar i protegir el nostre patrimoni forestal.