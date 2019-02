El Menador acull la presentació del projecte Agroecologia per a la pau

Demà dijous, 7 de febrer, de 19.00 a 20.30 hores, es donarà a conéixer en el Menador, Espai Cultural de Castelló (plaça Hort dels Corders), de la mà d’Oriana Brunori com a presentadora, el projecte d’educació ambiental dut a terme per alumnes del Màster en Estudis Internacionals de Pau, Conflictes i Desenrotllament de la Universitat Jaume I que ha permés que l’alumnat conega de primera mà els resultats i experiències del Taller de Jardineria, Viverisme i Horticultura Ecològica de Càritas Diocesana Segorbe-Castellón.

EDUCACIÓ ECOLÒGICA / Aquesta activitat acadèmica s’emmarca dins de l’assignatura «Desenvolupament Sostenible i Medi Ambient» i del projecte d’innovació educativa sobre horts educatius, coordinats, respectivament, per les professores Isabel Giménez i Leonor Hernández, a fi de reforçar les competències associades a la responsabilitat social universitària a través de l’aprenentatge-servici.

Cal destacar que el Taller de Jardineria, Viverisme i Horticultura Ecològica, coordinat per Rosa García, és un referent en la nostra província perquè constituïx el primer hort ecosocial del municipi de Castelló. Amb una trajectòria de 25 anys, en el taller s’ha format a més de 800 jóvens des d’una perspectiva integral que uneix tant les tècniques agrícoles com les competències personals requerides per a la integració social de col·lectius amb menys oportunitats.