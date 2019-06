El Curs de l’Aigua, el programa social, educatiu i de conscienciació ambiental desenvolupat per Facsa, ha acomiadat amb èxit la seua quarta edició. Únicament durant el present curs acadèmic han sigut prop de 2.000 els escolars que han participat en l’activitat que, a través de les últimes tecnologies, com l’animació 3D, realitat augmentada o una APP; persegueix conscienciar els assistents sobre la necessitat de fer un ús més responsable dels recursos hídrics de la nostra província.

El director general de Facsa, José Claramonte, ha recordat que «des de la seua posada en marxa en el curs 2015-2016 fins a l’actualitat han sigut més de 7.000 els xiquets i xiquetes que han participat el programa, procedents de 61 centres de la província de Castelló, tant públics com privats, concertats, d’educació especial o fundacions». En aquest sentit, ha indicat que «a més d’explicar en què consisteixen el cicle integral de l’aigua i les seues diferents fases, el programa serveix com a ferramenta didàctica de suport al professorat i genera consciència sobre la importància de l’aigua per a fomentar valors com la curiositat, l’atenció i el respecte per aquest recurs, tan vital com limitat».

Per a això, FACSA posa a disposició de la societat els seus diferents recursos en matèria educativa i de conscienciació social, així com a personal tècnic qualificat per a dirigir les sessions. Activitats en què s’utilitzen les noves tecnologies, com un còmic interactiu en què cinc personatges s’encarreguen d’explicar a l’alumnat els diferents continguts. Una aposta per la innovació pedagògica per a, a través de la gamificación i les ferramentes digitals, facilitar tant l’aprenentatge com la motivació dels xiquets i xiquetes castellonencs. Cada sessió culmina, a més, amb un taller pràctic on es realitzen diversos experiments per a posar a prova els coneixements adquirits durant les sessions.

COMPROMÍS / De caràcter didàctic, visual i interactiu, El Curs de l’Aigua reafirma així el seu compromís amb l’educació i la sensibilització ambiental a fi de generar consciència sobre l’atenció de l’entorn de la nostra província.

En eixe sentit, Facsa acull cada any a diversos col·lectius com a col·legis, instituts, centres de formació professional, universitats, associacions i sindicats de regs per a oferir-los visites guiades en les instal·lacions que gestiona, tant d’abastiment d’aigua potable com de depuració d’aigües residuals, on comproven in situ el funcionament del cicle urbà de l’aigua. Una manera més de refermar el compromís social de la companyia de Grup Gimeno amb la divulgació de la cultura de l’aigua.