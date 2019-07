Missió: Recuperar les tomaques autòctones

Recuperar varietats de tomaques tradicionals i autòctones per a incrementar la biodiversitat agrícola i conservar el patrimoni genètic, així com donar a conéixer la diversitat de tomaques de la nostra zona i rescatar sabors perduts. Eixe és un dels objectius marcats per la Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Betxí a través d’una nova iniciativa que posa en marxa amb la col·laboració del projecte Horta del Rajolar. Es tracta de Betxí amb tomaca, activitat que es durà a terme aquest pròxim divendres, 19 de juliol, a les 19. 30 hores, en la plaça Major de la localitat.

Aquest esdeveniment consistirà, segons remarquen des del consistori, en la prova i degustació de les diverses varietats de tomaca que prendran part en el concurs i l’elecció per part del públic assistent de la millor tomaca presentat. Per al responsable de l’àrea de Medi Ambient de la localitat, el regidor de l’Ajuntament Javier Delgado, resulta rellevant aquesta iniciativa per eixa idea de «rescatar» aquelles varietats de tomaca de la zona. Així mateix, Delgado assegura que gràcies a aquesta proposta es pretén també «posar en valor l’agricultura ecològica i els seus beneficis, tant mediambientals com per a la salut, encara que no serà requisit per a presentar-se al concurs el que les tomaques siguen ecològiques».

Per a participar

Aquelles persones interessades a presentar les seues tomaques a concurs hauran d’estar en la plaça Major de Betxí a les 18.30 hores i hauran d’aportar per a la degustació almenys dos quilograms de cada varietat.

Al finalitzar el concurs s’entregarà un trofeu a la persona guanyadora i se sortejaran entre el públic participant diverses cistelles de productes ecològics. Hi haurà també un tast gratuït de gaspatxo 100% ecològic.

Des de la Regidoria de Medi Ambient es confia en l’èxit d’aquesta primera edició, amb la perspectiva de dotar de continuïtat esta iniciativa en pròxims anys.