Dins de la campanya Per una Albufera sense plàstics, aquest passat diumenge, 8 de setembre, va tindre lloc una activitat coordinada de neteja organitzada per la Conselleria de Transició Ecològica juntament amb la Societat Espanyola d’Ornitologia (SEO). Al llarg d’aquest 2019 s’estan duent a terme diverses accions que s’inclouen, així mateix, en la iniciativa Libera un metro cuadrado por la Naturaleza.

En la jornada va participar la consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Mireia Mollà, qui va destacar la importància d’aquest tipus d’actes i la necessitat «de fer pedagogia institucional des de la conscienciació i també des del treball coordinat amb la resta d’entitats i institucions», per a reivindicar a més «aquest espai natural únic de la nostra biodiversitat i patrimoni paisatgístic i cultural del nostre territori».

cONTRA EL CANVI CLIMÀTIC / Així mateix, Mollà va recordar durant la jornada que l’Albufera «és un dels grans aliats que tenim en el territori valencià per a la lluita contra el canvi climàtic, ja que els aiguamolls tenen una grandíssima capacitat d’actuació com a embornals de carboni».

Cal recordar que la conca hidrogràfica de l’Albufera ocupa quasi mil quilòmetres quadrats, és a dir una part considerable de la província de València i quasi la tercera part de la seua xarxa hidrogràfica. Hui dia per aquestes xarxes no solament flueix aigua sinó també múltiples deixalles, en particular els flotants com els plàstics que s’acaben concentrant en l’Albufera.

En la campanya 220 voluntaris, coordinats pels ajuntaments riberencs i associacions conservacionistes, participen en la neteja de la major part de les ribes del llac i mates. En aquest sentit, cal posar en relleu la seua desinteressada col·laboració, com també la de la Federació d’Associacions de Vela Llatina de la Comunitat Valenciana i empreses de passejos amb barca que posaran les seues embarcacions a la disposició de l’esdeveniment. Igualment, han volgut col·laborar algunes empreses i entitats relacionades amb el parc natural, a més de VAERSA, empresa pública de la Generalitat Valenciana que durà a terme la recollida dels residus i SIGFITO que s’encarregarà de la recollida dels envasos de fitosanitaris.