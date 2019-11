Objectiu: tornar a fer respirables les nostres ciutats

Tornar a fer respirables les ciutats. Com? Reduint dràsticament els automòbils convencionals que circulen pels seus carrers. Aquesta idea semblava utòpica a Espanya fa una dècada, però ja ho no és. Almenys això és el que diu el professor investigador de l’Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l’Aigua del CSIC i Premi Rei Jaume I 2013 en protecció del Medi Ambient, Xavier Querol Carceller, qui ha enumerat, durant la conferència que va impartir ahir en el cicle organitzat per la Càtedra Ciutat de Castelló, algunes de les accions del manual d’instruccions per aconseguir aquest objectiu.

Querol va remarcar que els canvis que estan experimentant les grans ciutats, malgrat reculades puntuals com la de Madrid, fan possible aquest plantejament, si més no, hi ha la necessitat «d’elaborar plans estratègics metropolitans de millora de la qualitat de l’aire, perquè la política de mobilitat ha d’involucrar a la ciutat i la seua àrea d’influència. Londres, París, Barcelona i altres grans conurbacions dissenyen ja la política d’emissions a aquesta escala», va explicar, per afegir que les ciutats han d’aprofitar l’espai que guanyaran amb la desaparició de milers de cotxes «per a llançar ambiciosos projectes d’augment de carrils bici, zones per als vianants i verds, Holanda i Copenhaguen són exemples».

Querol Carceller és doctor en Ciències Geològiques per la UB, especialista en geoquímica ambiental, a més de membre del consell assessor per a la Unió Europea en el programa Clean Air for Europe, de les Nacions Unides i del comité científic a-ssessor sobre qualitat de l’aire de l’Organització Mundial de la Salut en l’àrea de la Unió Europea. També dirigeix un grup d’R+D de 25 persones que treballa en temes ambientals.