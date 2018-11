El 85% dels professionals de la pesca són conscients del greu problema que suposen els fems marins i un 77% considera que esta problemàtica s’ha agreujat en els últims anys en produir-se un increment del volum d’aquests residus en el medi marí. Així es desprén de l’enquesta realitzada per la Confederació Espanyola de Pesca (CEPESCA) en el marc del projecte Estratègia sectorial de CEPESCA per a la contribució del sector pesquer a la reducció dels fems marins —gràcies al suport de la Fundació Biodiversitat, del Ministeri per a la Transició Ecològica (MITECO), a través del Programa Pleamar, cofinançat pel Fons Europeu Marítim i de Pesca (FEMP)— i en la qual han participat un total de 700 professionals, fonamentalment mariners, patrons i altres perfils tècnics.

El Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA) xifra en més de 8 milions de tones el volum de fems marins que cada any arriben al mar i es troben surant en la seua superfície o per davall d’aquesta, en la columna d’aigua o depositades en platges o en el fons marí.

Els resultats de la consulta també mostren una creixent involucració dels professionals del sector pesquer en la lluita contra els fems marins i, de fet, el 45% declara traslladar a ports els fems marins recollits en el desenvolupament de l’activitat, de la mateixa manera que el 62% també porta a port els aparells de pesca danyats com a conseqüència dels fems marins.