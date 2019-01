Al Parc Natural del Desert de les Palmes ja han començat els cursos de formació del projecte Pugem amb tu! per a voluntaris de les CRAN (Cadira de Rodes Adaptada a la Natura) organitzats per la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.

En aquest primer curs, impartit pel parc natural amb la col·laboració de l’Associació Cazarettos, van participar 18 persones, entre les quals 8 pertanyien a la Creu Roja de Castelló.

En els cursos, els voluntaris i voluntàries van aprendre el maneig de les CRAN, la importància de la conservació del medi natural i els beneficis que aporten a la salut els parcs naturals.

Aquest curs, que és el primer d’uns altres que es duran a terme al llarg de tot l’any tant a Alacant com a Castelló, forma part del Projecte d’Integració Social Pugem amb tu!, que té com a objecte promoure entre la ciutadania i les organitzacions i empreses, l’ajuda a persones amb mobilitat reduïda per a accedir als parcs naturals de la Comunitat Valenciana.

Les CRAN van ser presentades en el mes de novembre, també al parc natural del Desert de les Palmes, en un acte presidit per Elena Cebrián, Consellera d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, qui va destacar la importància del projecte per a millorar la accessibilitat dels parcs naturals.

Accessibilitat / Las cadires permeten l’accessibilitat al medi natural de persones amb diversitat funcional, física i/o intel.lectual que a causa del seu alt cost, no tenen accés a elles. Per aquest motiu, la Conselleria de Medi Ambient ha volgut que els parcs naturals de la Comunitat Valenciana vagen disposant, progressivament, de aquest tipus d’eines adaptades. Qualsevol ciutadà que necessite les CRAN podrà fer ús d’elles en els espais naturals a través de les pàgines web d’accessibilitat dels parcs naturals que estaran en breu en funcionament.

Las CRAN estan a la disposició de centres educatius, associacions específicament relacionades amb persones amb mobilitat reduïda, centres excursionistes o senderistes i empreses que desitgen fer activitats de voluntàriat de responsabilitat social corporativa als parcs naturals de la Comunitat Valenciana.

Cada parc natural ofereix una sèrie de rutes específiques per al l’ús de les CRAN i el préstec de les cadires està condicionat a un calendari concret que s’inicia al parc natural de Desert de les Palmes, on estaran fins al 31 de març.