Vinaròs participa en la mobilització mundial pel clima

La gran setmana d’acció mundial pel clima ha arribat a diferents municipis de la província de Castelló. A la localitat de Vinaròs ho va fer el passat 20 de setembre de la mà d’associacions com APNAL-Ecologistes en Acció amb una concentració en la plaça de l’Ajuntament, i el dia 21 amb un taller de pancartes que va tindre lloc al pati del mercat. Encara així, són moltes activitats més les previstes aquesta mateixa setmana.

Avui dimecres, 25 de setembre, a la biblioteca municipal de Vinaròs, amb la col·laboració del propi ajuntament, es projectarà Before the flood (Abans que sigui tard), una pel·lícula documental de 2016 sobre l’escalfament global dirigida per Fisher Stevens. Va ser produïda en col·laboració entre Stevens, Leonardo DiCaprio, James Packer, Brett Ratner, Trevor Davidoski i Jennifer Davisson Killoran. Martin Scorsese és el productor executiu.

La pel·lícula fou premiada al Toronto Festival de cinema Internacional el setembre de l’any 2016, i va ser llançat als cinemes el 21 d’octubre, abans de sortir en el canal National Geographic el 30 d’octubre de 2016. Com a part del compromís del National Geographic en donar cobertura al canvi climàtic, aquest documental, que mostra la visita de Dicaprio a diferents regions del món on explora l’impacte de l’home sobre l’escalfament global, està disponible i gratuït en diverses plataformes.

ALTRES ACTIVITATS / Demà dijous, 26 de setembre, es durà a terme la lectura de la moció d’emergència climàtica al ple de l’Ajuntament de Vinaròs presentada per APNAL-Ecologistes en acció i Fridays For Future Vinaròs. I el divendres, dia 27, està convocada la gran manifestació mundial pel clima. En el municipi vinarossenc, aquesta marxa partirà des de la plaça de l’ajuntament a partir de les 19.30 hores i el seu recorregut anirà pel carrer Major, plaça Sant Agustí, Pèrgola del Passeig, passeig marítim cap a Café Vilet i tornada a la Pèrgola o a l’ajuntament (encara per concretar). Al finalitzar, es llegirà un altre manifest sobre la urgència de pràctiques polítiques en l’àmbit del clima. En la manifestació col·laboren també la Colla de Dolçaina i Tabal de Vinaròs, les associacions Aliança pel Clima, Emergencia Climática Ya, Juventud por el Clima i Rebelión por el Clima, entre altres.