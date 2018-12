La biodiversitat agrària és una eina efectiva contra les plagues als conreus

Investigadors del grup Ecofisiologia i Biotecnologia han participat en un estudi que revela com la biodiversitat agrària és una eina efectiva per combatre les plagues i els efectes del canvi climàtic en els conreus. Els resultats del treball, les conclusions del qual s’han publicat en la revista Frontiers in Plant Science, demostren que la conservació de varietats tradicionals millora els efectes del dèficit hídric i els danys provocats per l’aranya roja.

La investigació ha sigut desenvolupada pel Departament de Ciències Agràries i del Medi Natural de l’UJI i el Laboratori d’Entomologia Agrícola Interacció Planta-Insecte del Centre d’Investigacions Biològiques del CSIC en Madrid i ha estudiat la influència del dèficit hídric sobre la capacitat invasiva i d’infligir dany de l’aranya roja en plantes de tomata de varietats autòctones de les Illes Balears.

En aquest treball s’ha realitzat «una anàlisi dels factors fisiològics de la planta que afecten la interacció plant-àcar i hem observat, en concret, que l’acumulació de sucres i aminoàcids com a conseqüència de la manca d’aigua té un efecte positiu sobre el creixement i el desenvolupament de l’aranya roja», exposa Miguel González Guzmán, recentment incorporat al laboratori d’Ecofisiologia i Biotecnologia amb un contracte Ramón y Cajal d’atracció de talent i un dels investigadors implicats en el treball juntament amb el professor Vicent Arbona i el catedràtic Aurelio Gómez Cadenas.

Aquest efecte positiu, a més a més, en paraules de Gómez Cadenas, «va acompanyat de l’alteració dels nivells de l’hormona àcid abscísic, responsable de la resposta a sequera, i de la reducció de l’activitat de determinats inhibidors de proteases, proteïnes de defensa implicades en la protecció de la tomatera davant l’atac de l’aranya roja». Els resultats obtinguts en aquest estudi, alhora, donen suport a «l’ús de varietats tradicionals de tomata ben adaptades a les condicions mediterrànies com a font de variabilitat per a la producció de genotips amb major tolerància a la sequera i l’atac de plagues», afegeix González.

Durant els últims anys, aquests investigadors de l’UJI han anat observant un canvi significatiu en les condicions climàtiques causades per l’escalfament global que, a banda de tenir un efecte significatiu sobre la producció i qualitat agràries, també influeixen sobre els paràmetres de creixement de distintes plagues agrícoles com ara l’aranya roja o Tetranychus urticae.

«Aquesta espècie té caràcter cosmopolita i, a més, és capaç d’infestar gairebé qualsevol cultiu, entre els quals hi ha espècies hortícoles com ara la tomata o fruiters com els cítrics. S’alimenta del contingut cel·lular dels vegetals i el dany que infligeix als conreus és notable i afecta al creixement i capacitat reproductora, o també reduint la viabilitat econòmica dels fruits», comenta Arbona.

Per la seua banda, l’efecte nociu de l’aranya roja es veu agreujat per les condicions climàtiques adverses com la sequera i, atès que en condicions de camp, aquestes solen tenir lloc de forma conjunta, fa necessari l’estudi combinat de l’efecte de l’aranya roja sobre els cultius en condicions de sequera per tal de lluitar contra la reducció de la producció i la qualitat dels nostres conreus degut a les condicions climàtiques adverses pel canvi climàtic.

El grup d’investigació Ecofisiologia i Biotecnologia està dirigit pel catedràtic Aurelio Gómez Cadenas. Entre les principals línies de treball d’aquest grup destaquen les respostes i els mecanismes de tolerància dels cítrics i altres cultius a estressos abiòtics i biòtics i a la seua combinació, com ara les sequeres, les inundacions, la salinitat o la infestació per l’aranya roja, i el seu control hormonal. A més, el grup aplica tècniques de biotecnologia com el cultiu in vitro i determina els canvis metabòlics de les plantes en resposta a l’estrès.