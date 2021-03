Vols vore de prop com es fa un anellament científic d’aus a Castellón? A càrrec d’experts, a l’aire lliure i en zones de gran vàlua medi ambiental a la província? És un somni fet realitat, i més amb temps de pandèmia. Grups de famílies i professionals experts, com ara biòlegs, ja han pogut disfrutar dels primers tallers a l’aire lliure, amb els protocols segur antivirus, d’aquesta campanya divulgativa Vine a conéixer els ocells amb l’anellament científic. Va començar fa poc i s'ha fixat programació fins a darrers de maig, amb vocació de continuar tot l'any, cada trimestre, si la covid-19 i la climatologia així ho permeten.



Respecte a l'ecosistema

Les institucions que fan possible aquesta acció són la Diputació Provincial i la Fundació Caixa Castelló, segons explica el coordinador del Grup Au d’Ornitologia, Joan Castany, agrupació que imparteix aquestes sessions i que fa una tasca al llarg de tot l’any de cens i estudi d’aus per a analitzar comportaments i espècies, i fer propostes a les Administracions, si calen, per a contribuir a la seua conservació.

Observacions d'un anellament del Grup Au a les Goles del Millars, a la banda de Borriana, el 6 de març.



Aquestes activitats, les quals s’adreçaven a les escoles abans de la pandèmia, s’obrin ara al públic en general, amb l’atractiu afegit d’encetar-se en una època de pas prenupcial d’aus per Castelló, que enguany s’ha retardat un poc degut a les pluges, però que ara, amb el cel més destapat, anirà fluint.

Tal com explica Castany, «en aquest moment les espècies es desplacen de les zones d’hivernada a altres de cria. Les que han passat l’hivern a casa nostra (presaharianes) estan anant-se’n cap al centre i nord d’Europa a criar. I ja estan apareixent aus transsaharianes que han passat l’hivern al centre i sud del continent africà i que vindran a criar a l’europeu».

Vídeo: Solta d'ocell anellat per al seu estudi científic.

Al respecte, l’especialista diu que «algunes no ho faran a la península Ibèrica (com el mosquiter de passa) i altres sí (com l’oroneta comuna o el rossinyol comú). A banda de les aus que estan desplaçant-se hi ha les sedentàries (teuladí, totestiu,) que en breu (si la climatologia és adient) també es posaran a criar».

La medició es fa amb cura de l'ocell, que sol ser de molt xicotetes dimensions.



El grup Au liderat per Castany compta amb 27 expertes anelladors i durant més de 30 anys, des de 1987, aquest col·lectiu ha estudiat més de 250.000 ocells, sempre de petita dimensió --com un tord o menys-- i amb una vocació de conservació de l’ecosistema més proper.

Joan Castany: "El Grup Au supera ja els 250.000 ocells sota estudi a la província deCastelló, des de 1987, durant més de 30 anys"

L’activitat prevista està oberta a tots els públics, però assenyalen que «els adults es fan càrrec en tot moment dels menors d’edat». Cal recordar que es tracta d’una pràctica científica amb espectadors però procurant que la presència humana altere el menys possible la mateixa activitat de les estacions d’esforç constant (EEC), des d’on es fa l’observació.

Prismàtics, botes d’aigua i una guia, el kit del participant

Ja hi ha més de 30 inscrits als tallers d’anellament d’aus a zones humides (a Almenara, Moncofa, Burriana, Cabanes-Torreblanca, Benicàssim, Castelló, Onda) i al parc natural Columbretes (cal tramitar permís). Totes les activitats són de matí i duren 4 hores (de 7.00 a 11.00 h.).

Com fer la inscripció?