L’Aula Torrecid de Lideratge i Innovació de la Universitat Jaume I ha fet lliurament de set beques de màster, un premi al millor Treball de Fi de Màster de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals (ESTCE), un premi al millor Treball de Fi de Grau de l’ESTCE i el premi del I Concurs de Disseny de Producte Torrecid. L’acte ha comptat amb la presència de la rectora de l’UJI, Eva Alcón; el responsable de selecció de Torrecid, Javier Gasch, i la directora de l’Aula Torrecid, Amelia Simó.

La rectora de l’UJI ha donat les gràcies a l’empresa Torrecid per establir aliances de futur amb l’UJI i promoure el talent amb aquestes iniciatives i ha felicitat a l’estudiantat becat i premiat. Així mateix, ha destacat que aquestes beques i premis contribueixen a la consolidació de la universitat pública de Castelló i a la creació d’oportunitats per a l’estudiantat perquè «la formació és la clau de l’èxit i del desenvolupament del nostre territori». En aquest sentit, ha animat l’estudiantat a «aprofitar aquest suport per a créixer personal, intel·lectual i professionalment i contribuir així en un futur a transformar la societat». Per la seua part, Javier Gasch també ha destacat l’estreta col·laboració amb l’UJI a través de l’Aula, que es va crear fa dos anys, i ha donat l’enhorabona als premiats i becats.

Les beques per a cursar estudis de màster en el curs 2018-19 han sigut per a un estudiant del Màster Universitari en Química Aplicada i Farmacològica, Samuel Porcar, i sis estudiants del Màster Universitari en Enginyeria Industrial: Bruno Martínez, Mauro Calpe, Karen Valls, Carlos García, Juan Ríos i Juan Redondo.

Pel que fa al premi al millor Treball de Fi de Màster de l’ESTCE, ha recaigut en Carlos Díaz Sanahuja, del Màster en Enginyeria Industrial, i el premi al millor Treball de Fi de Grau, que és el primer any que es realitza, ha sigut per a Marina Roselló, del Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes.

Finalment, l’Aula Torrecid de Lideratge i Innovació ha lliurat el premi de la primera edició del Concurs de Disseny de Producte que ha guardonat el projecte «MUN» amb el producte «Lámpara de techo» realitzat per l’equip integrat pels estudiants Cristina Martí, Javier García, Maria Pardo i Sergio Ramón.

L’Aula Torrecid de Lideratge i Innovació té com a principals objectius promoure el talent de l’estudiantat universitari mitjançant beques i premis, la millora de la seua formació tècnica a través de xarrades i conferències i mostrar les oportunitats de desenvolupament professional en el clúster ceràmic de Castelló.