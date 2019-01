L'UJI dóna suport a Foodration4all i GreenFlight de la primera edició Emprèn OnSocial

La primera edició d'UJI Emprèn OnSocial, programa per a promoure l'emprenedoria entre els membres de la comunitat universitària, ja té projectes guanyadors. Es tracta de dues iniciatives que, utilitzant la tecnologia, persegueixen generar un impacte social i mediambiental positiu en món on vivim. Cada projecte rebrà 10.000 euros en ajudes per a continuar desenvolupant la seua iniciativa amb el suport d'Espaitec i SECOT Castelló.

Darrere de Foodration4all estan Kilian Zaragozá Mora, José V. Villarroig Claramonte i Andrea Lorenzo Xiva, tres Alumni UJI que es van conéixer estudiant Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes. El seu objectiu és millorar el sistema actual de donació d'aliments i integració social de persones desfavorides, responent així a la convicció que es poden emprendre projectes empresarials capaços de generar riquesa i valor econòmic, aportant al seu torn valor i beneficis a la societat.

A través de Foodration4all volen fer quotidianes les donacions d'aliments. Per a aconseguir-ho estan desenvolupant una xarxa fluida i sostenible entre societat, supermercats, donants, entitats socials i beneficiaris. Tot coordinat a través d'una aplicació mòbil que ajuda a generar donacions senzilles i ràpides mitjançant experiències emocionals en el lloc on es produeix l'acció, fent partícips als donants i personalitzant la seua ajuda.

GreenFlight és una start up que utilitza vehicles aeris no tripulats (UAV) per a preservar els boscos, o en el cas de zones degradades per incendis, abocats de residus o proliferació de plagues, per a ajudar a recuperar-les. El projecte, promogut per Joan Esteban Altabella, arquitecte tècnic i doctor en Tecnologies Industrials i Materials per la Universitat Jaume I, ofereix serveis preventius i correctius relacionats amb la preservació de boscos.

En la part preventiva realitza vols de reconeixement per a mapar el territori diferenciant, per trames, zones amb el risc de degradació. Aquest vessant ofereix també un servei centrat en la vigilància de punts de concentració turística i un altre en l'execució d'actuacions silvícoles amb indicacions per georadar. En la part correctiva se centra en recuperar les zones degradades per incendis, proliferació de plagues o per l'abocament il·legal de residus mitjançant la dispersió de llavors pregerminades, la fumigació fil per randa i la indicació per georadar de les zones sobre les quals s'ha d'intervenir.

La primera edició d'UJI Emprèn OnSocial va arrancar el setembre de 2017 amb un total de 16 projectes. Després de mesos de formació i mentoria, coordinades per la càtedra Increa, Espaitec i SECOT Castelló, 5 projectes van arribar a la fase final i 2 han sigut els guanyadors. La segona edició del programa, que va arrancar el mes de novembre passat, va rebre 33 sol·licituds de participació. Després d'un procés d'avaluació de projectes, 17 han sigut els equips que ja han començat a treballar la seua idea emprenedora. L'últim objectiu és crear una empresa, basada en el coneixement generat en la universitat, que contribuïsca a resoldre problemes i reptes que té plantejats el nostre entorn.