Nou concurs de dibuix per a escolars de Castelló

El Col.legi Territorial d’Arquitectes de Castelló, amb el suport de El Periódico Mediterráneo i El Periódico del Azulejo, convoca el Concurs Escolar de Dibuixos per alumnes de Primària de la província de Castelló, amb el lema per aquesta la seva segona edició: La Plaça.

Aquesta iniciativa pretén servir al col.lectiu d’arquitectes i la societat en general, per observar la visió dels infants a través dels seus dibuixos sobre temàtiques particulars. En aquesta edició, s'obtindrà informació sobre com els més petits de la família perceben l’espai urbà, què és el que més valoren, què interpreten ells per espai públic, la seva concepció, les carències que li troben… per a després, mitjançant una exposició, els qui s’encarregaran del disseny de les nostres ciutats, puguin conèixer aquest material.

Com a punt de partida a l’hora d’abordar el dibuix per al concurs, es poden plantejar una sèrie de reflexions per facilitar la tasca dels nens:

Dibuixar aquells llocs públics on es relacionen amb els seus amics o als que més els agrada anar amb els seus familiars.

Dibuixar un espai que els agrade d'aquells que hagen visitat durant una excursió o viatge.

Quins elements deuria tindre la seva plaça somniada.

Quins elements troben a faltar a les places de les seves ciutats o pobles.

El Concurs de Dibuix tindrà premis per als alumnes i centres dividits en dues categories per edats: 1r i 2n, 3r i 4t, i 5è i 6è de primària. S’estableixen tres categories per avaluar els treballs:

Categoria A: alumnes matriculats a 1r o 2n de primària.

Categoria B: alumnes matriculats a 3r o 4t de primària.

Categoria C: alumnes matriculats a 5è o 6è de primària.

De tots els dibuixos presentats, el jurat seleccionarà els 5 finalistes de cada categoria, d’entre els quals s’elegiran dos guanyadors per categoria. Els dibuixos premiats es publicaran a Mediterráneo.

Els premis per al primer i segon guardó a cada una de les tres categories seran:

Primer Premi consistent en un xec regal de 150 euros per la compra de material escolar i un joc Lego Architecture.

- Segon Premi consistent en un xec regal de 50 euros per la compra de material escolar i un joc Lego Architecture.

Els centres educatius amb alumnes guardonats amb un primer premi rebran un diploma de reconeixement, un lot de llibres sobre arquitectura per al fons de la seva biblioteca i una subscripció anual a El Periódico Mediterráneo.

Els dibuixos s’hauran de presentar al Col.legi Territorial d’Arquitectes de Castelló (carrer Ensenyança 4, Castelló) abans del 9 de desembre de 2019. Més informació en: http://www.coacv.org// secretaria/noticia_detalle. aspx?id=13511.