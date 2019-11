Histórico podio del burrianense García Dols, segundo en el GP de Malasia de Moto3

Sergio García Dols está viviendo su propio sueño, pero convertido en realizad. El piloto burrinanse del equipo Estrella Galicia 0'0 Honda ha subido al podio por primera vez en su carrera con tan solo 16 años, un hito histórico en el deporte castellonense. El piloto provincial ha sido este domingo segundo en el Gran Premio de Malasia de Moto3, en una emocionante carrera que se adjudicó el italiano Lorenzo Dalla Porta (Honda), mientras que el también español Jaume Masiá (KTM) fue tercero.

El burrianense aseguró que para él ha sido "una alegría muy grande conseguir un podio así, porque son circuitos nuevos y muy lejos de casa y toda temporada" ha luchado para conseguir esto.

"Vine súper motivado y conseguimos una puesta a punto estable para trabajar en mi pilotaje y poco a poco he ido mejorando; en Japón ya me salió muy bien la carrera, en Australia nos costó un poco más y aquí todo el fin de semana ha sido muy bueno y he podido conseguir el primer podio", destacó Sergio García de las tres carreras del periplo transoceánico.

Al recordar la última vuelta explicó que adelantó a Albert "en la recta". "Frené muy tarde pero él todavía más, íbamos los dos al límite, y yo ya iba muy justo, me pareció que él no podía parar la moto ahí".

"He sabido mantener la calma, me he ido atrás, he vuelto delante y eso es lo importante, porque estas carreras del Mundial son una locura", dijo el piloto de Estrella Galicia 0'0.

"Tenemos que seguir trabajando pues el año que viene creo que ya con la experiencia podré estar delante y luchar por más podios", indicó convencido Sergio García.

Con este éxito, García Dols ocupa el puesto 22º de la general del Mundial de Moto3, con 51 puntos.